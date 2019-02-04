Онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Источник: РИА "Новости"

В беседе с «РИА Новости» ведущий немецкий онколог подчеркнул, что около 30% всех видов рака связаны с курением, посоветовав немедля отказаться от пагубной привычки. «Разумное питание и достаточное движение» помогут противостоять развитию рака, добавил Бауманн.

Ежегодно четвертого февраля по всему миру отмечается День борьбы против рака. Памятная дата была провозглашена для повышения уровня осведомленности о раке как об одном из наиболее серьезных заболеваний современной цивилизации.

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По данным Минздрава России, с каждым годом в стране увеличивается количество случаев заболевания раком. Согласно статистике, по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года.

Всего за 2018 год врачи диагностировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний по всему миру, порядка 9,6 млн человек скончались от болезни.