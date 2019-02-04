В Госдуме предложили бесплатно раздавать россиянам еду за сутки до истечения срока годности

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Во всем мире просроченные продукты раздают людям просто так. Огромное количество небогатых граждан стоят в очередях за ними. Нам надо эту практику вводить и у нас. Например, хотя бы за сутки до конца срока годности проводить аналогичные акции. Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня. Сергей Вострецов Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом он отметил, что реализация такой инициативы будет полезна и для самих торговых сетей. «Формально торговые сети должны от этой продукции избавляться, утилизировать ее. Это же деньги. А так они уже выигрывают от того, что ее раздают. Кроме того, для них это серьезная социальная реклама», — добавил Вострецов.

Депутат также предположил, что в случае постоянного проведения таких акций стоит рассмотреть вопрос о поощрении торговых сетей со стороны государства. «Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки. Это сплошь и рядом, а на каждую торговую точку контролера не поставишь. Эти фирмы надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», — сказал он.

Кроме того, он призвал усилить контроль за качеством продуктов в магазинах и ужесточить ответственность за мошеннические действия с ценниками на продуктах.

«У нас, видимо, слишком мягкие законы. Нужна “жесткая” ответственность», — пояснил С. Вострецов.

При этом, он рассказал о том, как определить степень такого преступления.