Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкнувший Скабееву депутат Береза понял, что Кадыров не шутил
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться
71-летняя Татьяна Васильева накачала мощные бицепсы
На Никитском бульваре ночью горел «звездный» дом
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Психолог назвал ошибки, которые разрушают нашу связь с детьми
Беременная Виктория Лопырева выступила против прививок
Виторган высказался о Собчак после ее признания о Богомолове
Что заявили мать и жена после смерти Децла
Пожар в “звёздном доме”: Дапкунайте пропала - СМИ
Стали известны подробности смерти Децла
71-летняя Татьяна Васильева накачала мощные бицепсы
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости
Раскрыта причина смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого
В Венесуэле испугались американской колонизации
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
12Ситуация в Венесуэле
13:22 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Госдуме предложили бесплатно раздавать россиянам еду за сутки до истечения срока годности

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») предложил бесплатно раздавать продукты накануне истечения их срока годности, а также усилить ответственность за переклеивание ценников на таких товарах. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Источник: Reuters
Во всем мире просроченные продукты раздают людям просто так. Огромное количество небогатых граждан стоят в очередях за ними. Нам надо эту практику вводить и у нас. Например, хотя бы за сутки до конца срока годности проводить аналогичные акции. Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня.
Сергей Вострецов
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Новость
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц

При этом он отметил, что реализация такой инициативы будет полезна и для самих торговых сетей. «Формально торговые сети должны от этой продукции избавляться, утилизировать ее. Это же деньги. А так они уже выигрывают от того, что ее раздают. Кроме того, для них это серьезная социальная реклама», — добавил Вострецов.

Депутат также предположил, что в случае постоянного проведения таких акций стоит рассмотреть вопрос о поощрении торговых сетей со стороны государства. «Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки. Это сплошь и рядом, а на каждую торговую точку контролера не поставишь. Эти фирмы надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», — сказал он.

Кроме того, он призвал усилить контроль за качеством продуктов в магазинах и ужесточить ответственность за мошеннические действия с ценниками на продуктах.
Новость
Кто, кому и зачем отдает бесплатную еду в Москве

«У нас, видимо, слишком мягкие законы. Нужна “жесткая” ответственность», — пояснил С. Вострецов.

При этом, он рассказал о том, как определить степень такого преступления.

«Уровень этой ответственности должны установить специалисты в зависимости от степени угрозы жизни. На рыбу переклей наклейки — можно получить такое белковое отравление, что и в ящик сыграешь. Другое дело, например, с хлебом — там плесень пойдет, все равно будет видно», — резюмировал парламентарий.

Движение в сторону области по ул. Липецкая частично восстановлено
Ряд стран ЕС признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Александр Тихонов: Логинова и Старых заставили колоть допинг
Работницу краснодарской больницы уволили из-за омлета в каше
Француз заказал купальник для жены и получил посылку с золотом
В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом
Ученые рассказали, чем опасен позавчерашний рис
Российские звeзды объединились в борьбе против рака
Спорт
Медведева примет участие в финале Кубка России Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Lada Vesta теперь стоит дешевле 600 000 рублей Благодаря новым начальным версиям вазовский бестселлер стал доступнее от 20 до 51 тысячи рублей
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Популярные темы на «Детях»
Школа молодости нашей 754
Синяя борода, король Генрих VIII 303
Концерт 16+ с трёхлеткой 271
Про садик 173
Леди
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости Безумные прически, фееричные наряды и экстравагантные поступки. Рассказываем о звездах, которые кажутся сумасшедшими
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь