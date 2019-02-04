Найдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на виду

Источник: NASA

За все время своей работы космический телескоп «Хаббл» обнаружил тысячи галактик, многие из которых отстоят от Земли на миллионы световых лет и располагаются в самых дальних областях видимой части Вселенной. Однако недавно он совершил уникальное открытие так близко, что это стало для ученых это стало большим сюрпризом.

Новость Астрономам удалось заглянуть в корону черной дыры

Исследователи засекли скопление звезд внутри нашей собственной галактики, Млечного Пути, которое получило название NGC 6752. Оно отстоит от нас всего на 13 000 световых лет, и первоначально астрономы хотели исследовать само скопление на предмет аномалий и новых полезных данных. Однако им пришлось спешно переключиться на другой объект, потому что за звездным скоплением обнаружилась… целая галактика. Она выглядит слабо развитой, а потому все эти годы «пряталась» на самом виду. По галактическим меркам она находится совсем близко, всего в 30 миллионах световых лет от Земли.