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10:07 (мск), источник: Популярная механика

Найдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на виду

Группа астрономов обнаружила необычное звездное скопление, а за ним — маленькую галактику, которая все эти годы успешно «пряталась» за светом звезд.

Источник: NASA

За все время своей работы космический телескоп «Хаббл» обнаружил тысячи галактик, многие из которых отстоят от Земли на миллионы световых лет и располагаются в самых дальних областях видимой части Вселенной. Однако недавно он совершил уникальное открытие так близко, что это стало для ученых это стало большим сюрпризом.

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Исследователи засекли скопление звезд внутри нашей собственной галактики, Млечного Пути, которое получило название NGC 6752. Оно отстоит от нас всего на 13 000 световых лет, и первоначально астрономы хотели исследовать само скопление на предмет аномалий и новых полезных данных. Однако им пришлось спешно переключиться на другой объект, потому что за звездным скоплением обнаружилась… целая галактика. Она выглядит слабо развитой, а потому все эти годы «пряталась» на самом виду. По галактическим меркам она находится совсем близко, всего в 30 миллионах световых лет от Земли.

Галактику назвали Bedin-1 в честь ведущего исследователя проекта Луиджи Бедина. Это карликовая галактика, которая в целом похожа на «собратьев», но за одним исключением — она предельно отдалена от прочих космических объектов. Сейчас ее называют одной из самых изолированных галактик во Вселенной. Ее обнаружили чудом, и теперь специалисты уверены, что за светом звездных скоплений могут скрываться и другие подобные галактики. Обнаружить их поможет WFIRST — телескоп, который NASA еще только собирается запустить на орбиту.

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