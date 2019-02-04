Раскрыт создатель «рекордного» яйца
«Яйцо» уже дало интервью под различными псевдонимами, но настоящая личность его создателя была раскрыта впервые.
«Яйцо» уже дало интервью под различными псевдонимами, но настоящая личность его создателя была раскрыта впервые.
Теперь мы знаем, что за человек «скрывался» за самой популярной фотографией в истории Instagram: ей даже удалось побить мировой рекорд Кайли Дженнер. Этим человеком оказался некий Крис Годфри, сотрудник лондонского рекламного агентства.
Издание Mashable пишет, что уже давно было в курсе личности «яйца», но Годфри просил не раскрывать его. Создатель яйца сообщил, что популярность необычного фото росла органически: никто из его создателей не платил инфлюенсерам за продвижение и не использовал «грубые» инструменты SMM.
Раскрытие личности «яйца» состоялось в предверии Суперкубка по американскому футболу и теперь оно продвигает короткую анимацию, посвященную психическому здоровью и воздействию соцсетей на человека. СМИ пишут, что психическое здоровье станет первой из нескольких тем, которые будет раскрывать яйцо.