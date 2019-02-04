Раскрыт создатель «рекордного» яйца

Теперь мы знаем, что за человек «скрывался» за самой популярной фотографией в истории Instagram: ей даже удалось побить мировой рекорд Кайли Дженнер. Этим человеком оказался некий Крис Годфри, сотрудник лондонского рекламного агентства.

Издание Mashable пишет, что уже давно было в курсе личности «яйца», но Годфри просил не раскрывать его. Создатель яйца сообщил, что популярность необычного фото росла органически: никто из его создателей не платил инфлюенсерам за продвижение и не использовал «грубые» инструменты SMM.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HGG7pGCIOCU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.