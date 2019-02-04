В США задержали рэпера 21 Savage. Он нелегально находился на территории страны
26-летний музыкант, имеющий гражданство Великобритании, приехал в Америку в 2005 году. Однако по истечении срока визы он не покинул штаты и прожил там нелегально 13 лет.
26-летний музыкант, имеющий гражданство Великобритании, приехал в Америку в 2005 году. Однако по истечении срока визы он не покинул штаты и прожил там нелегально 13 лет.
Иммиграционная и таможенная служба США арестовала
По информации иммиграционной службы, рэпер, имеющий британское гражданство, легально приехал в штаты в 2005 году. Он должен был покинуть страну через год, но не сделал этого. Начиная с 2006 года, музыкант находился на территории США незаконно.
Также в 2014 году 26-летний рэпер был признан виновным в преступлении, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Теперь 21 Savage грозит депортация.
1 февраля у рэпера вышел клип к его новому альбому I Am > I Was. Видео на песню A lot снял режиссер из Казахстана Айсултан Сеитов, известный сотрудничеством с Иваном Дорном, Скриптонитом,
Альбом I Am > I Was вышел в конце декабря 2018 года и сразу же дебютировал на первом месте чарта Billboard 200. Кроме сольных композиций в него вошли совместные треки с Gunna, Lil Baby, Post Malone, Offset и другими музыкантами.
За трек Rockstar рэпер номинирован на «Грэмми», вручение которой состоится 10 февраля в