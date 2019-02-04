В США задержали рэпера 21 Savage. Он нелегально находился на территории страны

Источник: AFP 2019

Иммиграционная и таможенная служба США арестовала трэп-исполнителя 21 Savage (настоящее имя —Шайа Бин Авраам-Джозеф). Его задержали в Атланте (штат Джорджия) за нелегальное нахождение на территории США. Об этом сообщает The Guardian.

По информации иммиграционной службы, рэпер, имеющий британское гражданство, легально приехал в штаты в 2005 году. Он должен был покинуть страну через год, но не сделал этого. Начиная с 2006 года, музыкант находился на территории США незаконно.

Также в 2014 году 26-летний рэпер был признан виновным в преступлении, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Теперь 21 Savage грозит депортация.

1 февраля у рэпера вышел клип к его новому альбому I Am > I Was. Видео на песню A lot снял режиссер из Казахстана Айсултан Сеитов, известный сотрудничеством с Иваном Дорном, Скриптонитом, T-Fest и другими.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DmWWqogr_r8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Альбом I Am > I Was вышел в конце декабря 2018 года и сразу же дебютировал на первом месте чарта Billboard 200. Кроме сольных композиций в него вошли совместные треки с Gunna, Lil Baby, Post Malone, Offset и другими музыкантами.