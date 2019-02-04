Мистический Дербент: тайны древнего города

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Что назовет первым человек, хоть раз побывавший в Дербенте или просто слышавший о 2000-летнем городе? Скорее всего, знаменитую цитадель Нарын-кала и колоритные магалы самого южного города России. Но здесь еще много того, что обязательно стоит увидеть своим глазами, уверяет экскурсовод Таисия Алибутаева.

В прошлом году 25-летняя сотрудница дербентского Музея истории мировых культур и религий вошла в тройку призеров в одной из номинаций всероссийского конкурса «Лучший гид России».

Экскурсии по древнему городу она старается делать запоминающимися: туристов встречает в национальном костюме и постоянно разрабатывает новые маршруты.

— Этот маршрут я бы назвала «Религиозно-мистическим», — говорит Таисия. Его она готовится запустить весной. А пока «обкатывает» на знакомых и журналистах.

Мавзолей женщины-воина

Северное кладбище Дербента называют Кырхляр, или Сороковник: здесь находятся могилы сорока мусульманских воинов, павших за веру. Таисия говорит, что людей, посещающих это кладбище, можно разделить на категории: верующие мусульмане, ученые-историки и туристы.

— Я уже водила на сюда несколько групп, — говорит гид. — Кто-то с энтузиазмом принимает предложение, другие отказываются. Туризм такого типа у нас пока не очень развит, в отличие от Японии, например.

Сначала мы отправляемся в менее популярное у туристов место — мавзолей дербентских ханов.

Старинное мемориальное сооружение из отесанного камня построено в виде восьмигранника в 1787—1788 годах правителем Кубы (сейчас город в Азербайджане — Ред.) и Дербента Фет-али-ханом в честь своей жены — Тути-бике. Эта женщина была не просто супругой хана. Она сама вошла в историю Дербента.

— В 1774 году кайтагский уцмий, то есть правитель, Эмир-Гамза, родной брат Тути-бике, пытался захватить Дербент. Супруг ее был в это время в Кубе. Ханша вместе с жителями Дербента дала отпор войску брата. Женщина командовала городским гарнизоном, — рассказывает Таисия.

Атака была отбита. А через некоторое время после неудачного похода Эмир-Гамза скончался. Тути-бике так переживала из-за смерти брата, что заболела и отправилась на тот свет вслед за ним.

Могилы ханши, двух ее сыновей и жены одного из них находятся внутри мавзолея. Самая высокая стела — могила Тути-бике. Все надгробия украшены резьбой. Здесь и слова молитв, и растительный орнамент, и различные астральные знаки.

На надгробиях есть углубления: якобы, если выпить воды из этих ямок, можно вылечиться от разных болезней.

Вход в здание открытый. Только внешний вид гостя должен соответствовать канонам ислама. Тут можно совершить омовение и помолиться или просто передохнуть с дороги.

Могилы 40 мучеников

Следующая точка, обязательная к посещению, — сорок могил мучеников, или шахидов. Эта мусульманская святыня считается одной из самых значимых на Северном Кавказе.

Захоронения находятся за оградой. Чтобы попасть внутрь, женщинам необходимо надеть платок. Головные уборы и балахоны, скрывающие тело, можно взять перед входом.

С Дербента началось распространение ислама в Дагестане, объясняет Таисия. Одна из связанных с этим легенд рассказывает о мусульманах, которые пришли на эти земли, «неся светоч истинной веры». Они сражались шесть дней, истребив 20 000 «неверных», но потерпели поражение, «пали за веру пророка и, испив шербет блаженной смерти, стали шахидами».

— Хазары побеждают в этой борьбе, и 40 мучеников погибают. Хазары оставляют их тела на поле битвы. Вслед за этим их общество подвергается напастям: то природным катаклизмам, то болезням. Хазары не понимают, что происходит, и предполагают, что причина в том, что они не предали земле тела воинов, — повествует гид. — Как это ни ненавистно было хазарам, они решают похоронить мусульман. Возвращаются на место битвы и видят, что тела не тронуты птицами и выглядят так, будто воины только что погибли. А за много метров от них пахнет благовониями. Это было как знамение свыше: люди пришли с истиной. С этого момента часть хазар перешла в мусульманскую религию.

Могилы мучеников представляют собой саркофаги, состоящие из единого, выдолбленного внутри камня. Длина наиболее крупных надгробий превышает три метра.

В этой части Северного кладбища есть смотритель и всегда бывают посетители. Сегодня несколько женщин тихо молятся у небольшого сооружения с нишей для подношений. Таисия рассказывает, что приходят не только мусульмане.

— Здесь совершают молитвы люди разных верований. Все они обращаются к одному Богу.

Каменная люлька и сестры-колдуньи

На кладбище есть еще одно культовое место — так называемая каменная люлька. Согласно поверью если бездетная пара сможет покачать этот камень, то вскоре у них появится ребенок.

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— Из Астрахани у меня были такие туристы. Через два года вернулись уже с детьми, — уверяет Таисия. — Вообще, считалось, что в глубокой древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношения, но в наше время их используют для обряда исцеления болеющих детей. Нужно поставить или усадить ребенка сверху камня. Люди верят, что это помогает.

Последнее, что показывает Таисия на территории кладбища, — могилы двух сестер-колдуний. Эти захоронения сильно отличаются от окружающих каменных стел и саркофагов. Один надгробный камень сделан в виде ножниц, другой имеет форму ключа.

— По преданию, у нас в городе жили ведьмы. Одна из них наводила порчу, «закрывала» судьбу, или, как говорят, «отрезала удачу», — добавляет жути экскурсовод. — А другая сестра была доброжелательна и помогала людям избавиться от недугов, «открывала» судьбу.

Никаких данных об этих сестрах и о времени, когда они жили в Дербенте, нет.

След, оставленный сподвижником пророка

Южное кладбище поделено на несколько частей. Ближе к морю в небо устремлены сотни, а может, даже тысячи покосившихся высоких каменных стел. Все они украшены искусной резьбой. Кое-где еще можно различить арабскую вязь, изображения птиц и лошадей. Это старинная часть кладбища. Таисия говорит, что толком она не исследована и на вопрос, кто и когда здесь захоронен, ответить точно невозможно.

— Если говорить очень примерно, то здесь есть захоронения, сделанные до первого тысячелетия. Они сыплются, падают, ломаются чуть ли не после каждого дождя. А хотелось бы сохранить эти памятники.

Южное кладбище не пользуется популярностью у туристов и паломников. Но есть там одно место, особо почитаемое мусульманами-шиитами. Называется оно Дюльдюль — по имени коня сподвижника пророка Мухаммеда Хазрата Али.

— Сохранилась история, как Али посещал наш древний город и оставил свой след — след от копыта лошади. Он сохранился в виде углубления на камне, и сейчас люди отправляются к нему для поклонения.

Над камнем возведен небольшой мавзолей, а рядом находится каменная люлька, похожая на ту, что мы уже видели. Сюда тоже приходят просить об исцелении и исполнении желаний.

Дверь в потусторонний мир

Еще одно таинственное место ждет нас почти в самом центре города — недалеко от дербентского маяка, около башни № 50 северной городской оборонительной стены. Это Ворота Воскресения — объект культа в средневековом городе.

— Князь Дмитрий Кантемир, сопровождавший Петра I во время персидского похода, положил начало изучению эпиграфики (наука о надписях на твердых материалах. — Ред.) Дербента. Благодаря его запискам историки узнали название Бабуль-Киямет, что в переводе с арабского значит Ворота Судного дня, или Ворота Воскресения, — рассказывает Таисия.

Вновь обнаружены они были уже в наши дни.

Подобраться к стене нелегко: мешают кусты и, к сожалению, мусор.

— Вверху видно небольшую арку с отверстием. Рядом с ней на фасаде было обнаружено свыше 40 различных символов: дуги, арки, а внизу — надписи мастеров-строителей, — поясняет гид. — Предполагают, что в стене или под стеной была старинная суфийская мечеть. А эта ниша — вход в нее. Так как приверженцы суфизма верят во все таинственное и изучают мистический путь приближения к богу, то считается, что этот проход — дверь в потусторонний мир.

Ученые обнаружили и мужские надгробия. Возможно, это захоронения воинов, несших службу у Ворот Воскресения. Предполагается, что здесь был объект очень активного поклонения.

— Во время раскопок в стене обнаружили много кованых, ремесленного производства, гвоздиков разной величины. Перед посещением священного для шиитов города Кербела (находится в Ираке — Ред.) люди приходили сюда с монетами и гвоздиками, которые вбивали в стену, считая, что так их желания исполнятся, — говорит Таисия.

Гид считает, что Ворота Воскресения — одна из интереснейших загадок не только древнего Дербента, но и всей мусульманской цивилизации.