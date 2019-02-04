Француз, заказавший купальник для жены, по ошибке получил посылку с золотом

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Как сообщается, посылку доставили в субботу 27-летнему Жюльену Шаньо, проживающему в бретонском городке Ван. Он не удивился посылке, поскольку ожидал доставки купальника для жены. Однако его насторожил вес пакета, небольшого по объему, но очень тяжелого.

При вскрытии оказалось, что почтовое отправление заполнено золотом: луидоры, монеты начала XX века и слитки — всего 700 граммов драгоценного металла стоимостью около 20 тысяч евро.

Бретонец предположил, что речь идет о логистической ошибке, и отнес посылку в городской комиссариат. При помощи правоохранителей ему удалось выяснить настоящего адресата и связаться с ним по телефону.