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12:26 (мск), источник: Интерфакс

Следователи не исключили возможность эксгумации тел участников группы Дятлова

Если экспертам потребуется эксгумация, следователи будут просить родственников погибших дать согласие на эту процедуру.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Тела погибших в 1959 году на перевале Дятлова могут быть эксгумированы, если это будет необходимо для экспертизы, сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

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«Перед экспертами мы будем назначать специальную медицинскую экспертизу. Если экспертам необходима для ответов на наши вопросы эксгумация, будем работать с родственниками (погибших для получения согласия на эксгумацию — ИФ)», — сказал прокурор на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

«Здесь мы опираемся на мнение экспертов. Если им этого не нужно будет, вопрос ставить не будем», — добавил он.

По его словам, информация о причинах гибели группы Дятлова содержится в материалах уголовного дела. «По моему мнению, в материалах уголовного дела достаточно данных, чтобы ответить на вопрос о причинах трагедии», — сказал Курьяков.

Он пояснил, что в то время не было необходимых технологий, а теперь при помощи цифровых технологий стало возможным ответить на многие вопросы.

Уголовное дело состоит более чем из 400 страниц.

Курьяков сообщил, что для продолжения расследования трагедии собрана бригада прокуроров из четырех человек.

В настоящее время запрошены и изучены архивные документы в городах Ивдель, Серов, Каменск-Уральский и Екатеринбург.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов являются природные условия, криминал исключен.

В марте планируется вылет на место трагедии группы прокуроров, которые намерены установить точное месторасположение палатки, уклон горы, глубину снега и прочие детали.

Гибель группы Дятлова

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

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Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института.

Запланированный 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси — коренного населения этой местности — название переводится как «не ходи туда»).

Поиски туристов начались только 16 февраля. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела туристов, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то — от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

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