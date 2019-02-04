Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезды набросились к критикой на сливших фото мертвого Децла
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
В сети восхищаются красотой 12-летней дочери Натальи Водяновой
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов»
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В сети восхищаются красотой 12-летней дочери Натальи Водяновой
Андрей Аршавин возобновил общение с детьми от Юлии Барановской
Виторган высказался о Собчак после ее признания о Богомолове
Что заявили мать и жена после смерти Децла
Пенсионеры-казаки были убиты за то, что домогались юношу - СМИ
Стали известны подробности смерти Децла
71-летняя Татьяна Васильева накачала мощные бицепсы
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости
Раскрыта причина смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого
В Венесуэле испугались американской колонизации
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
12Ситуация в Венесуэле
12:30 (мск), источник: Моя Планета

Почему в Шотландии мужчины носят юбки?

Отвечает Юлия Герасимова, доцент кафедры дизайна костюма ОмГТУ.

Источник: CC0/192635

Говорить, что мужская одежда — это брюки, нельзя. Вспомним историю. Древние греки носили хитоны, то есть, по сути, задрапированные платья, а римляне надевали доспехи поверх коротких туник и считали штаны варварской неприличной одеждой (подробнее в статье «Моей Планеты» «Модная история»). При этом ни у кого и мысли не возникает усомниться в их мужественности!

Да и в наши дни мужчины носят юбки не только в Шотландии. Так, в странах Юго-Восточной Азии: Индонезии, Камбодже, Бангладеш, Малайзии, на Шри-Ланке — мужской поясной одеждой является саронг, драпированная юбка. Такую же одежду носят мужчины Полинезии.

Важная часть японского самурайского костюма — драпированные хакама, фактически юбка-брюки. Один из вариантов китайского мужского костюма — длинное платье с запахом, подпоясанное широким поясом. В жарких арабских странах мужчины носят длинные белые или цветные рубашки до пят, которые в разных регионах называют по-разному: галабея, тауб, дешдаша. Также они распространены в Северной и Центральной Африке.

Источник: CC0/fotshot

Почему европейцы предпочитают брюки, неизвестно. Возможно, им просто холодно. Нет однозначного ответа и на вопрос, почему шотландцы носят килт. Все потому, что эта традиция берет начало из глубины веков. Однако основная версия все же существует — удобство.

Читайте также
Странные национальные костюмыИстории происхождения ярких деталей национальных образов

Сначала килт носили не все шотландцы, а лишь горцы. Он представлял собой большой некроеный кусок шерстяной клетчатой ткани, который выступал и юбкой, и верхней частью одежды. Это был так называемый большой килт. Такая одежда идеально подходила для дождливого климата и гористой местности, так как хорошо согревала, отлично высыхала, обеспечивала свободу передвижения днем и становилась теплым пледом ночью. Позже, примерно в XVIII веке, когда исчезла необходимость обматываться от непогоды, появился малый килт, то есть тот, который мы знаем сейчас.

Однако утверждать, что всему причиной стал климат, нельзя. Достаточно вспомнить древних греков и римлян, которые жили полностью в других условиях.

Зато известна история орнамента шотландского килта. При изготовлении этой одежды традиционно использовалась специальная ткань — тартан, сотканная из натуральной шерсти. В переводе с кельтского ее название означает «крест-накрест» или же «цвет местности».

По цвету и рисунку тартана можно было определить, к какому клану относится шотландец и откуда именно он родом.
Фоторепортаж
Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»

Есть версия, что рисунки тартана произошли от племенных татуировок.

В 1745 году, когда англичане подавили восстание якобитов, которые стремились посадить на трон представителей династии Стюартов, килт запретили. За счет этого, когда к концу XVIII века запрет сняли, многие рисунки оказались забыты.

Часть из них восстановили по картинам и старинным книгам, а со временем появилось много новых вариантов клетки. Сейчас их насчитывается более 6000.

 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
Лавров заявил о росте риска применения ядерного оружия из-за США
Француз заказал купальник для жены и получил посылку с золотом
В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом
Ученые рассказали, чем опасен позавчерашний рис
СМИ узнали о новых убийствах в деле «газового короля» Арашукова
В доме звезд на Никитском бульваре в Москве произошел пожар
Российские звeзды объединились в борьбе против рака
Спорт
Медведева примет участие в финале Кубка России Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В России построили автобус, который проедет везде Компания «Ямалспецмаш», которая выпускает колёсные вездеходы, построила интересный экземпляр тяжёлого двухосного шарнирно-сочленённого снегоболотохода
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Школа молодости нашей 746
Опять про свекровь... 284
Синяя борода, король Генрих VIII 263
Концерт 16+ с трёхлеткой 261
Леди
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости Безумные прически, фееричные наряды и экстравагантные поступки. Рассказываем о звездах, которые кажутся сумасшедшими
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь