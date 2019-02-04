Почему в Шотландии мужчины носят юбки?
Отвечает Юлия Герасимова, доцент кафедры дизайна костюма ОмГТУ.
Отвечает Юлия Герасимова, доцент кафедры дизайна костюма ОмГТУ.
Говорить, что мужская одежда — это брюки, нельзя. Вспомним историю. Древние греки носили хитоны, то есть, по сути, задрапированные платья, а римляне надевали доспехи поверх коротких туник и считали штаны варварской неприличной одеждой (подробнее в статье «Моей Планеты» «Модная история»). При этом ни у кого и мысли не возникает усомниться в их мужественности!
Важная часть японского самурайского костюма — драпированные хакама, фактически
Почему европейцы предпочитают брюки, неизвестно. Возможно, им просто холодно. Нет однозначного ответа и на вопрос, почему шотландцы носят килт. Все потому, что эта традиция берет начало из глубины веков. Однако основная версия все же существует — удобство.
Сначала килт носили не все шотландцы, а лишь горцы. Он представлял собой большой некроеный кусок шерстяной клетчатой ткани, который выступал и юбкой, и верхней частью одежды. Это был так называемый большой килт. Такая одежда идеально подходила для дождливого климата и гористой местности, так как хорошо согревала, отлично высыхала, обеспечивала свободу передвижения днем и становилась теплым пледом ночью. Позже, примерно в XVIII веке, когда исчезла необходимость обматываться от непогоды, появился малый килт, то есть тот, который мы знаем сейчас.
Однако утверждать, что всему причиной стал климат, нельзя. Достаточно вспомнить древних греков и римлян, которые жили полностью в других условиях.
Зато известна история орнамента шотландского килта. При изготовлении этой одежды традиционно использовалась специальная ткань — тартан, сотканная из натуральной шерсти. В переводе с кельтского ее название означает «крест-накрест» или же «цвет местности».
Есть версия, что рисунки тартана произошли от племенных татуировок.
В 1745 году, когда англичане подавили восстание якобитов, которые стремились посадить на трон представителей династии Стюартов, килт запретили. За счет этого, когда к концу XVIII века запрет сняли, многие рисунки оказались забыты.
Часть из них восстановили по картинам и старинным книгам, а со временем появилось много новых вариантов клетки. Сейчас их насчитывается более 6000.