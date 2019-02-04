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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Работницу краснодарской больницы уволили из-за способа подачи еды детям

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Руководство больницы скорой медицинской помощи Краснодара уволило работницу столовой, которая из-за нехватки посуды положила омлет в кашу, сообщает канал «360».

Инцидент произошел в детском отделении. Мать одного из пациентов опубликовала в социальных сетях фотографию завтрака: в тарелке с кашей лежит кусок омлета.

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«Детям принесли еду, как собакам: жидкая прозрачная каша (одна вода) и омлет, который просто положили в кашу, так как не хватило тарелок. Никто из детей завтракать не стал, персонал очень удивился, почему. Нелюди», — написала она.

По словам женщины, во взрослом отделении каша и омлет лежали в разных тарелках, потому что «взрослые могут пожаловаться».

«По данному факту была проведена служебная проверка. Была уволена раздатчица, которая разносила еду. Кроме того, в комбинат лечебного питания, который поставляет всю еду в нашу больницу, направлено письмо с требованиями о разъяснении, почему эта каша была настолько жидкой», — пояснили каналу в пресс-службе БСМП.

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