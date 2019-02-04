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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Завораживающее северное сияние засняли в Норильске

Северянин Михаил Подоляк снял на видео завораживающее полярное сияние и опубликовал во «ВКонтакте» его ускоренную версию.

Кадры сделаны на трассе Норильск — Алыкель. На фоне двух стелл с надписями «Удачи вам» и «Счастливого пути» зеленая светящаяся полоса медленно передвигалась по темному небу, извиваясь, как змея, и в конце почти рассеялась.

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