Завораживающее северное сияние засняли в Норильске

Кадры сделаны на трассе Норильск — Алыкель. На фоне двух стелл с надписями «Удачи вам» и «Счастливого пути» зеленая светящаяся полоса медленно передвигалась по темному небу, извиваясь, как змея, и в конце почти рассеялась.