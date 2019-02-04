Певица Жасмин хочет получить гражданство Молдавии

Источник: РИА Новости

Ранее информацию о том, что Жасмин подала заявку на получение гражданства Молдавии через инвестиции, распространил молдавский телеканал Jurnal TV.

«Да, моя жена изъявила желание стать гражданкой республики Молдова. Это правда. Имеет и моральное, и юридическое право как супруга гражданина республики Молдова претендовать на получение гражданства», — написал Шор на своей странице в Facebook.

Он отметил, что рад решению жены принять молдавское гражданство:

Моя супруга — известная и популярная артистка, самостоятельный и обеспеченный человек, поэтому, если она и пожелает инвестировать в нашу страну, в ее развитие, то сможет это сделать, вне зависимости от того, получит она молдавское гражданство, или нет.

Закон о приобретении гражданства через инвестиции вступил в силу в Молдавии 5 ноября 2018 года. Согласно этому документу, иностранец может получить гражданство республики в обмен на вклад в фонд национального развития страны. Минимальный взнос по долгосрочному развитию составляет 100 тысяч евро, а минимальный размер инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Молдавии должен составлять 250 тысяч евро.