Названы 4 невероятных факта о совах
Изучающий птиц канадский эксперт Джеймс Дункан в своей новой книге «Совы мира» (Owls of the World) рассказывает, почему совы — настоящее чудо природы и чем они отличаются от остальных птиц.
Изучающий птиц канадский эксперт Джеймс Дункан в своей новой книге «Совы мира» (Owls of the World) рассказывает, почему совы — настоящее чудо природы и чем они отличаются от остальных птиц.
Совы — крупные птицы и не могут свободно двигаться в своих гнездах. Именно поэтому в ходе эволюции они приобрели способность вращать головой на 180 градусов, чтобы видеть на все стороны.
Такие трюки удаются птицам благодаря мощной шее: в ней сразу 14 шейных позвонков (у человека — только 7) и очень мощные сосуды: когда сова вертит головой, это не влияет на приток крови к мозгу.
Многие умиляются при виде круглой мордашки совы, но не все знают, что она работает как спутниковая тарелка. Когда человек хочет
Благодаря «морде-радару» совы имеют исключительный слух. Они могут услышать мышь даже под полутораметровым слоем снега.
Восточная масковая сипуха умеет отращивать «роги» — она двигает перьями на голове так, чтобы создать грозную иллюзию и отпугнуть естественных врагов. А особое строение века позволяет сипухе видеть даже с закрытыми глазами сквозь небольшие прорези.
Белолицая совка (Ptilopsis leucotis) умеет «раздуваться» или «сдуваться», резко увеличиваясь или уменьшаясь в размерах.
Чтобы запугать агрессоров, почти все совы выпучивают глаза, вздыбливают перья и распускают крылья, становясь вдвое больше.
Кроличий сыч — небольшая длинноногая сова, обитающая в Северной и Южной Америке. Эти птицы живут и гнездятся в норах. Они известны тем, что «украшают» свои жилища самыми разнообразными вещами: от жабьих лапок и экскрементов млекопитающих до окурков.
Ученые считают, что так совы заманивают в норы жуков, которыми питаются. Но еще это может быть частью ритуала ухаживания.
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