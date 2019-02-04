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14:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

Названы 4 невероятных факта о совах

Изучающий птиц канадский эксперт Джеймс Дункан в своей новой книге «Совы мира» (Owls of the World) рассказывает, почему совы — настоящее чудо природы и чем они отличаются от остальных птиц.

Вращающиеся головы

Совы — крупные птицы и не могут свободно двигаться в своих гнездах. Именно поэтому в ходе эволюции они приобрели способность вращать головой на 180 градусов, чтобы видеть на все стороны.

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Такие трюки удаются птицам благодаря мощной шее: в ней сразу 14 шейных позвонков (у человека — только 7) и очень мощные сосуды: когда сова вертит головой, это не влияет на приток крови к мозгу.

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«Морда-радар»

Многие умиляются при виде круглой мордашки совы, но не все знают, что она работает как спутниковая тарелка. Когда человек хочет что-то лучше услышать, он прикладывает ладонь к уху и так направляет звуковую волну в нужную сторону. А вот совам в этом помогает не только форма головы, но и жесткие, плотные перья лицевого диска. Они направляют звуки прямо в уши птицы.

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Благодаря «морде-радару» совы имеют исключительный слух. Они могут услышать мышь даже под полутораметровым слоем снега.

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Мастера манипуляций

Восточная масковая сипуха умеет отращивать «роги» — она двигает перьями на голове так, чтобы создать грозную иллюзию и отпугнуть естественных врагов. А особое строение века позволяет сипухе видеть даже с закрытыми глазами сквозь небольшие прорези.

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Белолицая совка (Ptilopsis leucotis) умеет «раздуваться» или «сдуваться», резко увеличиваясь или уменьшаясь в размерах.

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Чтобы запугать агрессоров, почти все совы выпучивают глаза, вздыбливают перья и распускают крылья, становясь вдвое больше.

Декораторы

Кроличий сыч — небольшая длинноногая сова, обитающая в Северной и Южной Америке. Эти птицы живут и гнездятся в норах. Они известны тем, что «украшают» свои жилища самыми разнообразными вещами: от жабьих лапок и экскрементов млекопитающих до окурков.

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Ученые считают, что так совы заманивают в норы жуков, которыми питаются. Но еще это может быть частью ритуала ухаживания.

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