КС России разъяснил, с каких видов доходов граждан не удерживаются алименты

Источник: РИА Новости

КС в понедельник опубликовал на официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности подпункта «п» второго пункта перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Основанием для рассмотрения дела стала жалоба жителя Красноярского края Геннадия Белоскова. Поскольку его деятельность в компании «Централизованный региональный технический сервис» носит разъездной характер, работодатель с 2012 года выплачивает Белоноскову компенсацию за использование личного автомобиля в служебных целях. В 2016 году по постановлению судебного пристава алименты на содержание детей Белоскова были взысканы как с его зарплаты, так и с этой транспортной компенсации. Не сумев опротестовать это решение в судах, заявитель обратился в КС РФ.

Как отметил Конституционный суд, согласно оспариваемой норме в качестве выплат, с которых алименты не удерживаются, указаны только компенсационные выплаты работодателя в адрес работника в связи с изнашиванием принадлежащих ему инструментов. При этом Трудовой кодекс предусматривает и иные аналогичные выплаты, связанные с использованием личного имущества работника в интересах работодателя, в том числе и компенсацию за износ личного транспорта.

«Данные выплаты не зависят от количества и качества труда, не несут работнику экономической выгоды вне зависимости от характеристик используемого имущества, и их расходование работником по своему усмотрению не предполагается», — указывается в постановлении КС.

По оценке Конституционного суда, удержание алиментов с этих выплат, в частности, «нарушает… принцип равенства работников, которые используют для выполнения порученной им в рамках трудовых отношений работы различные виды личного имущества».