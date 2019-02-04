Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Похороны дочери Шевченко пройдут 4 февраля, рассказал родственник
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Новое лечение заставило организм пожирать раковые опухоли
Вера Брежнева снялась топлес на Мальдивах
Минималистичная квартира с кельтскими узорами
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Модный клан: чем занимается жена Арашукова
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов»
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота»
Дом Ингеборги Дапкунайте сгорел, а ее не могут найти
Стали известны подробности смерти Децла
Дочь Агутина и Варум примерила дерзкий образ
Пугачева, Глюкоза и другие артисты вспоминают Децла
Названа причина смерти Децла, и это не то, о чем все подумали
Состояние одинокой Быстрицкой резко ухудшилось
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
14:38 (мск), источник: Моя Планета

Мерзкий мороз: зима глазами филолога

Так ли наши предки любили зиму? Рассказываем о происхождении «зимних» слов, их неожиданных предках и потомках.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 86% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: mobinovyc/СС0

Когда мы думаем о зиме, что представляем себе в первую очередь? «Мороз и солнце, день чудесный»? Наши предки в восприятии этого времени года были не столь восторженны. Доказательство тому — множество слов и фразеологизмов, связанных с зимой и сохранивших негативные оттенки значения.

Вспомним выражения «ледяное сердце», «холодно ответить», «чувства остыли»… Эти языковые метафоры четко показывают, что холод в нашем сознании ассоциируется с чем-то не очень приятным. Переносное значение приведенных выше выражений мы вполне осознаем. Но есть слова, которые тоже изначально были такими метафорами, только сейчас мы об этом не задумываемся.

Мороз

Сейчас слово «мороз» вполне нейтральное. Но когда-то именно оно послужило фундаментом для образования прилагательного, которое приобрело яркое негативное значение.

Новость
Почему сельская Россия верит в НЛО и целителей

Речь идет о слове «мерзкий». Да, там тот же корень, что и в слове «мороз», а «мерзкий» человек дословно — «морозный», «холодный» человек. А еще от той же основы произошли ругательства (придется привести их ради науки) «отморозок» и «мразь».

Такие вариации корня — мороз / мерз / мраз — неудивительны, типичны для русского языка. Что-то похожее, например, видим в корнях молок / млек (молоко / млекопитающее, Млечный Путь), голос / глас, берег / брег. И варианты, которые мы воспринимаем как усеченные, — наследие старославянского языка, в котором «мороз» звучал довольно неблагозвучно для современного уха: «мраз».

Точно такие же чередования мы увидим в рассказе о следующем корне.

Мрак

Зима — время, когда рано темнеет, поэтому «мрак» и «сумерки» — тоже своего рода «зимние» слова. И у них весьма неожиданные родственники! «Мрак», «меркнуть», «сумерки», «морочить», «мерцать» — цепочка исторически однокоренных слов.

Чередование ер/ра/оро не должно смущать: то же самое мы только что наблюдали в словах «мЕРзкий» / «мЁрзнуть» / «мРАзь» / «мОРОз». Получается, что с точки зрения языка «морочить» — не что иное, как «темнить». А «мерцать» — не столько «постоянно зажигаться», сколько «все время гаснуть», «меркнуть».

Стужа

И снова перед нами «зимнее» слово, у которого появился неожиданный неприятный потомок.

«Стужа» — конечно, того же корня, что и «стынуть». Но когда-то это слово звучало несколько иначе: «стыДнуть». Со временем «д» в этом глаголе по понятным причинам утратилось (попробуйте произнести «стыДнуть» — «д» сливается с «н»), зато звук сохранился в других однокоренных словах — например, в «остуДить» и в том самом языковом бастарде.

Вы, вероятно, уже догадались: речь идет о слове «стыд». Получается, стыд изначально осмыслялся как остужающее чувство, леденящее. В древнерусском языке он и вовсе звучал как «студ», а чередование у/ы — частая история, как в «сУхой / засЫхать».

Озноб

А этимология этого слова показывает, как далеко могут разойтись значения одного корня — вплоть до противоположных!

Как ни странно, корень в слове «озноб» тот же, что и в слове «зной». Но логика языка не так уж и парадоксальна: ведь озноб часто возникает при лихорадке, когда бросает не только в холод, но и в жар. А в некоторых диалектах еще сохранилось слово «знойко», которое может означать и «холодно», и «жарко». Возможно, и «озноб» когда-то имел такое же двойное значение.

Зябнуть

А у этого «зимнего» слова есть совершенно удивительный родственник. Тот же самый корень… в слове «зуб»! Нет, не потому, что, когда кто-то зябнет, у него зубы стучат. История гораздо запутаннее.

Новость
Ежу понятно. Откуда произошли выражения, которые мы используем каждый день?

Любопытно, что современное значение слова «зябнуть» появилось только в XVIII веке, а раньше оно значило «расти». И исходное значение слова «зуб» — то, что выросло. Смысловую связь мы установили, но откуда же появилось значение «мерзнуть» у слова «зябнуть»?

Наиболее распространенная версия такова: раньше зубами называли еще и почки растений, а ведь появляться они начинают в довольно прохладное в наших широтах время — в начале весны. Этот период называли «зяблым» сначала из-за появления почек, а позже значение трансформировалось и перешло на обозначение погоды, температуры: зяблое — холодное. И перелетную птичку назвали зябликом, потому что она прилетает в то самое зяблое время.

Ну, а чередование я ['а] /у («зЯбнуть» / «зУб») не уникально: то же самое видим в словах «звЯкать» / «звУк», «вЯзать» / «узы», «грЯзь» / «погрУзиться», «тЯга» / «тУго» и т. д.

Зима

И напоследок, собственно, о «зиме». Это очень древнее слово, которое восходит к основе праиндоевропейского языка, предка большинства языков Европы, славянских и балтийских, а также индоиранских языков (санскрита, к примеру). И эта праиндоевропейская основа звучала как *gheim (звездочка показывает, что перед нами реконструкция, выполненная учеными) и имела то же значение: «зима», «время снега».

Новость
«Мы говорим “членесса” и улыбаемся»

Потомков у нее много, но на первый взгляд на родственников они совсем не похожи: сочетание gh не сохранилось почти нигде. Согласные могли сливаться; так получились и слово «зима», и, например, «Гималаи»: на санскрите Himalayah буквально — «обитель снега».

То же сочетание him мы видим в еще одном удивительном на первый взгляд родственнике — слове «химера». Вообще, в Древней Греции так сначала называли всего лишь годовалую козу — возможно, потому что считали годы зимами, а зима по-древнегречески — heima (в упрощенной орфографии). Но позже название перенеслось на мифическое чудище с телом козы, головой льва и хвостом дракона.

Любопытно, что английское winter образовалось совсем от другого праиндоевропейского корня *wed. Его значение без изменений сохранилось в русском потомке — слове «вода». Действительно, английские зимы скорее не снежные, а мокрые.

Но их тоже не очень-то любят. Хотя даже дети в Англии обладают суперспособностью ходить в шортах при минусовой температуре, а словом cool («прохладный») там обозначают что-то классное, все же британцы точно так же говорят freeze (someone's) blood («пугать», дословно «леденить кровь»).

Так что с точки зрения языковой памяти зима — не самое приятное время года. Кто знает: может, глобальному потеплению под силу это исправить?

Светлана Гурьянова, филолог, преподаватель русского языка,
автор блога www.instagram.com/slow_philology/

 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
Ведущие страны ЕС признали Гуайдо президентом Венесуэлы
В ростовской больнице заставили платить за просмотр телевизора
Француз заказал купальник для жены и получил посылку с золотом
Евро-2020 обойдется России в 1,5 млрд рублей
В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом
Работницу краснодарской больницы уволили из-за омлета в каше
Российские звeзды объединились в борьбе против рака
Спорт
Медведева примет участие в финале Кубка России Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Lada Vesta теперь стоит дешевле 600 000 рублей Благодаря новым начальным версиям вазовский бестселлер стал доступнее от 20 до 51 тысячи рублей
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Дети
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына» Ведущая дала откровенное интервью
Леди
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости Безумные прически, фееричные наряды и экстравагантные поступки. Рассказываем о звездах, которые кажутся сумасшедшими
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь