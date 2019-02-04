Мерзкий мороз: зима глазами филолога
Так ли наши предки любили зиму? Рассказываем о происхождении «зимних» слов, их неожиданных предках и потомках.
Так ли наши предки любили зиму? Рассказываем о происхождении «зимних» слов, их неожиданных предках и потомках.
Когда мы думаем о зиме, что представляем себе в первую очередь? «Мороз и солнце, день чудесный»? Наши предки в восприятии этого времени года были не столь восторженны. Доказательство тому — множество слов и фразеологизмов, связанных с зимой и сохранивших негативные оттенки значения.
Вспомним выражения «ледяное сердце», «холодно ответить», «чувства остыли»… Эти языковые метафоры четко показывают, что холод в нашем сознании ассоциируется с
Сейчас слово «мороз» вполне нейтральное. Но
Речь идет о слове «мерзкий». Да, там тот же корень, что и в слове «мороз», а «мерзкий» человек дословно — «морозный», «холодный» человек. А еще от той же основы произошли ругательства (придется привести их ради науки) «отморозок» и «мразь».
Такие вариации корня — мороз / мерз / мраз — неудивительны, типичны для русского языка.
Точно такие же чередования мы увидим в рассказе о следующем корне.
Зима — время, когда рано темнеет, поэтому «мрак» и «сумерки» — тоже своего рода «зимние» слова. И у них весьма неожиданные родственники! «Мрак», «меркнуть», «сумерки», «морочить», «мерцать» — цепочка исторически однокоренных слов.
Чередование ер/ра/оро не должно смущать: то же самое мы только что наблюдали в словах «мЕРзкий» / «мЁрзнуть» / «мРАзь» / «мОРОз». Получается, что с точки зрения языка «морочить» — не что иное, как «темнить». А «мерцать» — не столько «постоянно зажигаться», сколько «все время гаснуть», «меркнуть».
И снова перед нами «зимнее» слово, у которого появился неожиданный неприятный потомок.
«Стужа» — конечно, того же корня, что и «стынуть». Но
Вы, вероятно, уже догадались: речь идет о слове «стыд». Получается, стыд изначально осмыслялся как остужающее чувство, леденящее. В древнерусском языке он и вовсе звучал как «студ», а чередование у/ы — частая история, как в «сУхой / засЫхать».
А этимология этого слова показывает, как далеко могут разойтись значения одного корня — вплоть до противоположных!
Как ни странно, корень в слове «озноб» тот же, что и в слове «зной». Но логика языка не так уж и парадоксальна: ведь озноб часто возникает при лихорадке, когда бросает не только в холод, но и в жар. А в некоторых диалектах еще сохранилось слово «знойко», которое может означать и «холодно», и «жарко». Возможно, и «озноб»
А у этого «зимнего» слова есть совершенно удивительный родственник. Тот же самый корень… в слове «зуб»! Нет, не потому, что, когда
Любопытно, что современное значение слова «зябнуть» появилось только в XVIII веке, а раньше оно значило «расти». И исходное значение слова «зуб» — то, что выросло. Смысловую связь мы установили, но откуда же появилось значение «мерзнуть» у слова «зябнуть»?
Наиболее распространенная версия такова: раньше зубами называли еще и почки растений, а ведь появляться они начинают в довольно прохладное в наших широтах время — в начале весны. Этот период называли «зяблым» сначала
Ну, а чередование я ['а] /у («зЯбнуть» / «зУб») не уникально: то же самое видим в словах «звЯкать» / «звУк», «вЯзать» / «узы», «грЯзь» / «погрУзиться», «тЯга» / «тУго»
и т. д.
И напоследок, собственно, о «зиме». Это очень древнее слово, которое восходит к основе праиндоевропейского языка, предка большинства языков Европы, славянских и балтийских, а также индоиранских языков (санскрита, к примеру). И эта праиндоевропейская основа звучала как *gheim (звездочка показывает, что перед нами реконструкция, выполненная учеными) и имела то же значение: «зима», «время снега».
Потомков у нее много, но на первый взгляд на родственников они совсем не похожи: сочетание gh не сохранилось почти нигде. Согласные могли сливаться; так получились и слово «зима», и, например, «Гималаи»: на санскрите Himalayah буквально — «обитель снега».
То же сочетание him мы видим в еще одном удивительном на первый взгляд родственнике — слове «химера». Вообще, в Древней Греции так сначала называли всего лишь годовалую козу — возможно, потому что считали годы зимами, а зима
Любопытно, что английское winter образовалось совсем от другого праиндоевропейского корня *wed. Его значение без изменений сохранилось в русском потомке — слове «вода». Действительно, английские зимы скорее не снежные, а мокрые.
Но их тоже не
Так что с точки зрения языковой памяти зима — не самое приятное время года. Кто знает: может, глобальному потеплению под силу это исправить?
Светлана Гурьянова, филолог, преподаватель русского языка,
автор блога www.instagram.com/slow_philology/