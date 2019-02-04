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14:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

В нью-йоркском парке замерз мемориальный фонтан (видео)

Необычное зрелище.

В нью-йоркском Брайант-парке замёрз фонтан Джозефин Шоу Лоуэлл. Жители города и туристы фотографируют необычное зрелище и делятся снимками в социальных сетях.

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Ранее мир облетели фотографии замерзшего Ниагарского водопада.

Жители Северной Америки страдают от аномальных морозов, которые пришли на континент в последнюю неделю января. В некоторых регионах температура опускалась до минус 53 градусов.

В США объявлено чрезвычайное положение сразу в нескольких штатах. Больше всего страдают жители южных регионов, непривычные к низким температурам. В стране закрываются учебные заведения и предприятия, отменены многие авиарейсы, в городах работают центры обогрева бездомных.

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Эксперты утверждают, что такие похолодания случаются не чаще, чем раз в поколение. Синоптики объясняют аномальную погоду нарушением полярного вихря, из-за чего массы холодного воздуха двинулись далеко на юг.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.

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