В нью-йоркском парке замерз мемориальный фонтан (видео)
Необычное зрелище.
Необычное зрелище.
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Ранее мир облетели фотографии замерзшего Ниагарского водопада.
Жители Северной Америки страдают от аномальных морозов, которые пришли на континент в последнюю неделю января. В некоторых регионах температура опускалась до минус 53 градусов.
В США объявлено чрезвычайное положение сразу в нескольких штатах. Больше всего страдают жители южных регионов, непривычные к низким температурам. В стране закрываются учебные заведения и предприятия, отменены многие авиарейсы, в городах работают центры обогрева бездомных.
Эксперты утверждают, что такие похолодания случаются не чаще, чем раз в поколение. Синоптики объясняют аномальную погоду нарушением полярного вихря,
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