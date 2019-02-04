Ученые посетили необычный остров, возникший 4 года назад

Источник: Dan Slayback/NASA GSFC

В конце 2014 года ученые разглядели на спутниковых снимках извержение подводного вулкана на территории тихоокеанского государства Тонга. К концу следующего года извержение прекратилось, а между двух небольших островов возник новый (он получил название Hunga Tonga-Hunga Ha’apai).

Исследователь из NASA Дэн Слэйбек (Dan Slayback) отслеживал возникновение острова, а позже решил посетить его собственнолично. Он прибыл на остров в октябре 2018 года вместе с группой ученых, передает портал space.com.

Источник: Dan Slayback/NASA GSFC

Как отмечается, новый остров необычен тем, что существует уже на протяжении около четырех лет, в то время как обычно подобные острова исчезают всего через несколько месяцев (то же предполагалось и в отношении данного острова). Hunga Tonga-Hunga Ha’apai является одним из трех известных за последние 150 лет вулканических островов, просуществовавших более нескольких месяцев.

Источник: Woods Hole

По прибытии на остров ученые увидели, что он несколько иной, чем можно было бы ожидать на основании анализа спутниковых данных. Так, перепады высот оказались более серьезными, чем предсказывалось. Указывается, что данные, собранные непосредственно на острове, помогут в дальнейшем улучшить модель, использующуюся для оценки высот на основе спутниковых снимков.