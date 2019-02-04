Шестилетняя девочка превратилась в столетнюю старушку ради праздника

Пользователь Reddit под ником LeCrushinator поделилась фотографиями своей 6-летней дочки, однако узнать на снимках маленькую девочку совсем не просто.

Дело в том, что малышка решила нарядиться старенькой бабушкой с помощью макияжа, парика и накладных ягодиц.

А поводом к перевоплощению стало важное событие — сто дней в детском саду.

Девочка решила, что будет логично отметить этот юбилей в образе 100-летней бабушки.

По словам LeCrushinator, дочка придумывала сама весь образ, вдохновляясь знаменитыми старушками из фильмов и популярных сериалов. В частности девочка пыталась повторить образ Йетты Розенберг из телевизионного ситкома «Няня».

В дополнение к «возрастным» фото, женщина приложила и снимок дочки без макияжа и бабушкиных аксессуаров.