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14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Пациентов российской больницы заставили платить за просмотр телевизора

Пациентам больницы скорой медицинской помощи № 2 в Ростове-на-Дону приходится платить по 50 рублей в день с каждого человека за возможность смотреть телевизор в палате. Один из местных жителей снял процесс оплаты на видео, которое было опубликовано в паблике «Это Ростов-на-Дону! — Новости» во «ВКонтакте».

На кадрах мужчина, представившийся электриком, берет с больных деньги за просмотр маленького старого телевизора. Автор ролика отдает ему 100 рублей за оплату двух дней просмотра, второй мужчина платит «оптом» за четыре дня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор ролика обратился с жалобой к региональному министру здравоохранения Татьяне Быковской. «Почему такие расценки? 90-е, что ли, наступили? Разберитесь, пожалуйста, с телевизорами платными в этой больнице», — сказал он чиновнице.

В комментариях к публикации несколько человек подтвердили, что сталкивались со сбором денег с пациентов, когда сами лежали в этой больнице. Один из подписчиков отметил, что расценки в разных отделениях отличаются. «Лежал в 16-м году в ЛОР — там тогда полтос за неделю был. А в 18-м уже стольник, в хирургии», — написал один из комментаторов.

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