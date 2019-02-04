Жизнь одного упавшего дерева в лесу. Видео с фото-ловушки. Франция. pic.twitter.com/l3zAuSdSgx— Здрасьте-покрасьте! (@obedennyy) 3 февраля 2019 г.
Бревно в лесу стало хитом в соцсетях (видео)
Фотоловушка преподнесла сюрприз.
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Фотоловушка преподнесла сюрприз.
Для наблюдений за дикой природой экологи и исследователи часто используют фотоловушки. Небольшие камеры автоматически запускаются от датчика движения и снимают фото или видео без участия человека.
Видео, снятое одной из таких ловушек во французском лесу, стало настоящим хитом в соцсетях. Камеру расположили возле лесного ручья рядом с упавшим деревом.
Когда установившие фотоловушку наблюдатели просмотрели видео, они были поражены. Бревно превратилось в мостик, которым воспользовались многочисленные животные, чтобы перебраться с одного берега на другой.
Жизнь одного упавшего дерева в лесу. Видео с фото-ловушки. Франция. pic.twitter.com/l3zAuSdSgx— Здрасьте-покрасьте! (@obedennyy) 3 февраля 2019 г.
На видео можно заметить лесного кота, бобра, малиновку, выдру, мышек, лису, утку, болотную курочку, цаплю, неспешно ползущую змею, любопытную белку и других животных.
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