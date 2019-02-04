Бревно в лесу стало хитом в соцсетях (видео)

Для наблюдений за дикой природой экологи и исследователи часто используют фотоловушки. Небольшие камеры автоматически запускаются от датчика движения и снимают фото или видео без участия человека.

Видео, снятое одной из таких ловушек во французском лесу, стало настоящим хитом в соцсетях. Камеру расположили возле лесного ручья рядом с упавшим деревом.

Когда установившие фотоловушку наблюдатели просмотрели видео, они были поражены. Бревно превратилось в мостик, которым воспользовались многочисленные животные, чтобы перебраться с одного берега на другой.

На видео можно заметить лесного кота, бобра, малиновку, выдру, мышек, лису, утку, болотную курочку, цаплю, неспешно ползущую змею, любопытную белку и других животных.