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16:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

На полях в Англии появились загадочные снежные рулоны

В Англии было отмечено редкое метеорологическое явление: катящиеся по полям снежные рулоны. Это большие снежные комья, которые образуются благодаря силе ветра, гравитации и специфических погодных условий.

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Источник: BRIAN BAYLISS
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Брайан Бэйлисс, живущий в графстве Уилтшир, обнаружил странные снежные роллы на собственном поле.

По его словам сначала он подумал, что эти причудливые конструкции слепили какие-то шутники, но потом заметил, что на снегу не было никаких следов.

Подобные рулоны снега возникают, когда снег покрывает лед, но не прилипает к нему. При этом снег должен быть пушистым и рыхлым, а температура воздуха — чуть выше нуля.

Ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать снег, но не слишком сильным, чтобы эти рулоны не разрушались.

На поле было замечено шесть снежных рулонов | Источник: BRIAN BAYLISS

Сам Бэйлисс, который служит лесничим, говорит, что за всю свою жизнь — а ему 51 год — никогда не видел ничего подобного.

Центр снежных рулонов обычно полый. «Я мог смотреть через них насквозь, и это просто не укладывалось у меня в голове», — говорит Брайан Бэйлисс.

Он сфотографировал эти снежные рулоны на рассвете в субботу.

Источник: BRIAN BAYLISS

Метеоролог Би-би-си Иэн Фергюссон говорит, что погодные условия, необходимые для возникновения снежных рулонов, возникают чрезвычайно редко.

По его словам, при удачном совпадении погодных условий снежные рулоны появляются, в основном, на пологих холмах или озерах.

Источник: BRIAN BAYLISS

Снежные рулоны напоминают тюки сена, рулеты или большие бублики.

В начале января подобный же феномен был обнаружен на поле для гольфа в исландском городе Храпфйордур, неподалеку от Рейкъявика.

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