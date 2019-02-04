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16:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Власти австралийского города открыли дамбу и затопили тысячи домов

Сделано это было специально.

В австралийском штате Квинсленд уже больше недели идут проливные дожди. По данным местных СМИ, за это время в городе Таунсвилл выпала годовая норма осадков. Непогода вызвала наводнение, из-за которого сотни домов остались без электричества и были отрезаны от города.

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Чтобы снизить ущерб от наводнения, власти Таунсвилл открыли дамбу Росс Ривер, сдерживающую реку. После открытия она стала пропускать около двух тысяч кубических метров воды в секунду. Из-за этого уже затопило 2 тысячи домов.

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Но вода — еще не самое страшное. Местные власти предупредили жителей Таунсвилла о крокодилах, змеях и других опасных животных, которые могут оказаться в воде около жилых домов.

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Несмотря на природный катаклизм, те жители Таунсвилла, которые решили не покидать свои дома, не унывают. Они катаются по улицам на каяках и совершают утренние пробежки по колено в воде.

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