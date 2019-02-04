Власти австралийского города открыли дамбу и затопили тысячи домов
Сделано это было специально.
Сделано это было специально.
В австралийском штате Квинсленд уже больше недели идут проливные дожди. По данным местных СМИ, за это время в городе Таунсвилл выпала годовая норма осадков. Непогода вызвала наводнение,
Чтобы снизить ущерб от наводнения, власти Таунсвилл открыли дамбу Росс Ривер, сдерживающую реку. После открытия она стала пропускать около двух тысяч кубических метров воды в секунду.
Но вода — еще не самое страшное. Местные власти предупредили жителей Таунсвилла о крокодилах, змеях и других опасных животных, которые могут оказаться в воде около жилых домов.
Несмотря на природный катаклизм, те жители Таунсвилла, которые решили не покидать свои дома, не унывают. Они катаются по улицам на каяках и совершают утренние пробежки по колено в воде.
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