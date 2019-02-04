Художница соединяет популярных персонажей в одно целое (фото)
Необычные герои, которых мы еще не видели.
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Необычные герои, которых мы еще не видели.
Иллюстратор из Франции Линда Боудербала — большая поклонница
В ней художница соединяет двух абсолютно разных персонажей кино, комиксов и мультфильмов, и в итоге получаются совершенно новые герои, которые иногда даже интересней своих «родителей». Листайте, чтобы увидеть получившийся результат.
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