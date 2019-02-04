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17:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница соединяет популярных персонажей в одно целое (фото)

Необычные герои, которых мы еще не видели.

Иллюстратор из Франции Линда Боудербала — большая поклонница поп-культуры. Последняя серия ее работ называется FUUUUUUUUUSION! («Слияние»).

В ней художница соединяет двух абсолютно разных персонажей кино, комиксов и мультфильмов, и в итоге получаются совершенно новые герои, которые иногда даже интересней своих «родителей». Листайте, чтобы увидеть получившийся результат.

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