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17:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

Новый флешмоб в Сети: найди мем со своим именем

Результаты очень непредсказуемы.

Пользователь Twitter под ником typovatanonicho поделилась интересным наблюдением: если в поисковике написать свое имя и добавить к нему слово «мем», то найдется много довольно странных картинок.

Свой результат девушка опубликовала в соцсети и предложила подписчикам присоединиться к этому увлекательному занятию и поискать мемы со своими именами. Получившийся набор оказался неожиданным.

Встречались мемы и с редкими именами.

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