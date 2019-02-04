27 января 2019 г.
Новый флешмоб в Сети: найди мем со своим именем
Результаты очень непредсказуемы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Результаты очень непредсказуемы.
Пользователь Twitter под ником typovatanonicho поделилась интересным наблюдением: если в поисковике написать свое имя и добавить к нему слово «мем», то найдется много довольно странных картинок.
Свой результат девушка опубликовала в соцсети и предложила подписчикам присоединиться к этому увлекательному занятию и поискать мемы со своими именами. Получившийся набор оказался неожиданным.
27 января 2019 г.
Шо правда, то правда pic.twitter.com/QkGMxbl1OD— ?YourReason? (@powerful_reason) 27 января 2019 г.
Вот первые 4 pic.twitter.com/vVdSUqE2kZ— пельмешек (@EwgVvAjxggKjzuX) 27 января 2019 г.
31 января 2019 г.
1 февраля 2019 г.
этой уже хватит.... pic.twitter.com/8tHvKxYXDa— Andrey Kudryashov (@flash4893) 31 января 2019 г.
ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ, ЧТО КТО-ТО ОРЁТ, ТО ЗНАЙТЕ ЭТО Я pic.twitter.com/uddTly89JQ— валерьянка (@CrazyVelll) 28 января 2019 г.
Встречались мемы и с редкими именами.
Вы слышите мой ор? Оказывается столько мемов про Мадину ? pic.twitter.com/zwTHFdGdjd— miracle ❤️Jackson(a) ❤️ (@medina_hidivova) 28 января 2019 г.
27 января 2019 г.
Читайте также: