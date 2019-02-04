Плыл в Китай, попал на Чукотку: Россия вернула на родину заблудившегося американца

Джон Мартин III, которого местная газета Anchorage Daily News описывает как чудака и бездомного активиста, сказал, что ему пришлось оставить жену и сына в Китае, когда американские власти признали его паспорт недействительным. Поэтому Мартин решил на небольшой лодке добраться до Китая, чтобы воссоединиться с семьей.

В середине июля 2018 года он вышел в море на трехметровой лодке из города Эммонак на западе Аляски. При себе у него не было ни денег, ни документов, только водительское удостоверение. Через две недели лодку Мартина прибило к берегам Чукотки. Там он хотел пополнить запасы пресной воды.

Мартин вышел на берег возле небольшого поселения и попал в дом к человеку, который «был похож на эскимоса». Местный житель и его жена приютили американца, накормили его, высушили одежду и разрешили поспать. По словам Мартина, языковой барьер затруднял общение. Последнее, что помнит путешественник, как хозяин дома по имени Виктор кому-то звонит. После этого американец уснул.

Когда Мартин проснулся, то увидел нескольких пограничников. Старший из них задал несколько вопросов на «ломаном английском». Американец рассказал им свою историю. Затем пограничники вытащили из воды его лодку и поехали вместе с ним в село Лаврентия. По словам путешественника, обращались с ним очень любезно.

Через несколько дней Мартина на самолете отправили в столицу Чукотского автономного округа город Анадырь. Там его положили в больницу. После этого записи в блоге американца прерываются до начала октября. Вероятно, все это время он провел в больнице.

9 октября в Анадыре прошло судебное заседание по делу Мартина о нарушении правил пребывания в России. Судья не нашел состава правонарушения и оправдал Мартина.

В постановлении говорится, что американец попал на Чукотку из-за «обстоятельств, которые от него не зависели» (лодка несколько дней дрейфовала при безветренной погоде). Это, по мнению судьи, объясняет появление Мартина в России без визы или миграционной карты. При этом суд установил, что Мартин не собирался жить в России нелегально, а в российской больнице три месяца его удерживали против воли.

Через четыре дня Мартину, по его словам, разрешили остаться в больнице уже без охраны и отменили ограничения на передвижение. Это вдохновило путешественника. Судя по фотографиям в блоге американца, за это время он успел посмотреть Анадырь, сходить в православную церковь и познакомиться с чукотскими студентами, которые учат английский язык.

22 октября Мартина снова задержала полиция, когда он не смог показать документы. Суд снова назвал путешественника невиновным. В постановлении отметили, что без денег и документов он может покинуть Россию только на лодке, которую ему не возвращают. Это значит, что его принудительно удерживают в стране.

В конце ноября Мартина выписали из больницы, поскольку он был полностью здоров. Ему выписали счет на 89 тысяч рублей за 110 дней лечения. Российские чиновники сказали ему, что он может поселиться в недорогом общежитии или обратиться в американское консульство, чтобы оформить документы на выезд и вернуться на родину за свой счет. Он думал, что придется ночевать на улице, но человек по имени Евгений предложил ему ночлег. Мартин даже пытался продать лодку за $1500, чтобы заработать денег.

В середине декабря суд Чукотского автономного округа отменил решение городского суда Анадыря о невиновности Мартина и отправил дело на новое рассмотрение. В конце декабря американца все-таки признали виновным в нарушении закона, оштрафовали на 2100 рублей и постановили, что его нужно депортировать. До высылки из страны он должен был оставаться в московском СИЗО.

Мартин подал апелляцию. Суд рассмотрел прошение, но не удовлетворил его. Путешественнику вернули лодку, которую тот отдал в местный музей.