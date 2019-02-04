Как выглядит доисторическая гора из романа Конан Дойла «Затерянный мир»
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Между Бразилией, Венесуэлой и Гайаной в Южной Америке расположена удивительная по красоте гора Рорайма. Это самая высокая точка горной цепи Пакрайма.
Рорайма отвесна со всех сторон, а забраться на вершину можно лишь одним путем — со стороны Венесуэлы.
На вершине горы Рорайма расположено плато площадью около 30 квадратных километров, пятая часть которого покрыта водой: реками, озерами и болотами.
Особенностями этого места являются практически постоянный туман и стоящие над горой тучи. Заблудиться на плато очень просто, особенно в облачную погоду, а потому ходить сюда рекомендуется только в сопровождении гида. Но даже профессионалы боятся заходить в
Кстати, Рорайма не только очень красивая гора, но еще и известная. Именно ее описал в своем романе «Затерянный мир» Артур Конан Дойл, после того, как прочитал об экспедиции на гору немца Роберта Шомбургка. И это неудивительно. Рорайма действительно выглядит, словно часть доисторического и затерянного мира.
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