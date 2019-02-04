Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Надежда Михалкова впервые показала лицо дочери
Литвинова и Кравец поддержали флешмоб против рака
Дворец в Крыму попытались продать в интернете за миллиард рублей
Первые космические туристы полетят на российском корабле Такие прогнозы дают специалисты рынка беспилотных авиационно-космических систем
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Модный клан: чем занимается жена Арашукова
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
55-летнего Джонни Деппа «состарили» для новой роли: первое фото
Дом Ингеборги Дапкунайте сгорел, а ее не могут найти
Стали известны подробности смерти Децла
Елену Летучую обвинили в злоупотреблении ретушью
72-летняя мать Владимира Преснякова восхитила соцсети
Новый круизный лайнер: только для взрослых (фото)
У виновников ДТП хотят отбирать машины
Самые безумные дома со всей России (фото)
Ставки по ипотеке становятся двузначными
Фоторепортажи
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
19:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит доисторическая гора из романа Конан Дойла «Затерянный мир»

Кажется, что здесь вот-вот появятся динозавры.

Между Бразилией, Венесуэлой и Гайаной в Южной Америке расположена удивительная по красоте гора Рорайма. Это самая высокая точка горной цепи Пакрайма.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рорайма отвесна со всех сторон, а забраться на вершину можно лишь одним путем — со стороны Венесуэлы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На вершине горы Рорайма расположено плато площадью около 30 квадратных километров, пятая часть которого покрыта водой: реками, озерами и болотами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Особенностями этого места являются практически постоянный туман и стоящие над горой тучи. Заблудиться на плато очень просто, особенно в облачную погоду, а потому ходить сюда рекомендуется только в сопровождении гида. Но даже профессионалы боятся заходить в северо-западную часть плато, где находится так называемый Лабиринт — участок с болотами, пещерами и узкими ущельями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, Рорайма не только очень красивая гора, но еще и известная. Именно ее описал в своем романе «Затерянный мир» Артур Конан Дойл, после того, как прочитал об экспедиции на гору немца Роберта Шомбургка. И это неудивительно. Рорайма действительно выглядит, словно часть доисторического и затерянного мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

США передали РФ координаты проведения испытаний ракеты 9М729
Канадцы разгадали тайну нарисованного на снегу медведя
Зачем миллиардер Прохоров перевел холдинг из офшора в Россию
Бревно в лесу стало хитом в соцсетях (видео)
Ученые рассказали, почему женщины живут дольше
Француз заказал купальник для жены и получил посылку с золотом
Работницу больницы уволили из-за способа подачи еды детям
Спорт
Медведева примет участие в финале Кубка России Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля
Hi-Tech
40 мумий и золотую маску нашли в захоронении в Египте Саркофаги, украшения и золотая маска стали добычей археологов в Среднем Египте.
Авто
Новый круизный лайнер: только для взрослых Компания известного миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Voyages представила фотографии суперкаюты на самом роскошном круизном лайнере. И несовершеннолетних туда пускать не будут!
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Популярные темы на «Детях»
Синяя борода, король Генрих VIII 357
Концерт 16+ с трёхлеткой 318
Про садик 198
как виделся 2017 год из далёкого 1960-го года 177
Леди
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости Безумные прически, фееричные наряды и экстравагантные поступки. Рассказываем о звездах, которые кажутся сумасшедшими
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь