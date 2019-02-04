Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Самые безумные дома со всей России (фото)
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Модный клан: чем занимается жена Арашукова
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов»
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота»
В пожаре в доме Дапкунайте погибло 6 человек, актриса пропала
Стали известны подробности смерти Децла
Елену Летучую обвинили в злоупотреблении ретушью
72-летняя мать Владимира Преснякова восхитила соцсети
Новый круизный лайнер: только для взрослых (фото)
У виновников ДТП хотят отбирать машины
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Фоторепортажи
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
19:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Почему женщины живут дольше? Всё дело в генах, но есть еще две причины

Практически во всех странах мира женщины живут дольше, чем мужчины.

Средняя продолжительность жизни в мире в 2016 году, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, составляла 72 года. При этом средняя продолжительность жизни женщин — 74 года и 2 месяца, мужчин — 69 лет и 8 месяцев.

В 2010 году в США насчитывалось 53364 жителя старше 100 лет. Из них только 9162 долгожителя — мужчины, а остальные 44202 — женщины.

Почему же у женщин продолжительность жизни больше, чем у мужчин? С чем связано такое преимущество?

У женщин гораздо больше шансов отпраздновать свое столетие

Есть три основные причины, почему женщины живут дольше мужчин.

1. Гены

Индекс человеческой смертности, созданная для исследовательских целей Калифорнийским университетом в Беркли и Институтом демографических исследований Макса Планка, сейчас содержит статистику по 40 странам.

При этом данные по смертности в Швеции представлены с 1751 года, во Франции — с 1816 года. Однако надежные сведения по таким странам, как Россия или Япония, имеются лишь с середины XX века.

Пол человека определяется парой половых хромосом: у женщин - ХХ, у мужчин - XY

Однако если посмотреть на данные всех представленных стран за любой год, становится очевидно, что ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении превышает мужскую.

Похоже, мужчины оказываются в более уязвимом положении уже просто по факту рождения мужчиной.
Читайте также
Правда ли, что мы сейчас живем гораздо дольше, чем наши предки?

«Эмбрионы мужского пола чаще гибнут, чем женские», — говорит профессор Давид Джемс из Университетского колледжа Лондона.

Одна из возможных причин этого предположительно связана с той ролью, которую играют хромосомы, определяющие пол человека.

Пол у человека определяется парой половых хромосом: у женщин — ХХ, у мужчин — XY.

Хромосомы содержат гены. Важно, что X-хромосомы значительно крупнее и содержат больше генов, которые помогают человеку выжить. У Y-хромосом меньше генов. X-хромосома несет множество жизненно важных генов, поэтому возникновение проблем в X-хромосоме для мужчин имеет гораздо более печальные последствия, чем для женщин, у которых есть «запасная» X-хромосома.

У птиц все по-другому: у самцов две X-хромосомы, видимо, поэтому они живут дольше самок

«Если у вас есть генетическая мутация в X-хромосоме и при этом вы женщина, то у вас есть этот дополнительный резерв. Но если вы мужчина, то у вас этого резерва нет», — говорит Давид Джемс.

«Мальчики на 20−30% чаще погибают на поздних сроках беременности. Также мальчики на 14% больше склонны рождаться преждевременно. Мальчики, как правило, крупнее и поэтому более подвержены травмам при родах», — говорит Лорна Харрис из Университета Эксетера.

У птиц все наоборот — самцы имеют две X-хромосомы, и они живут дольше самок.

2. Гормоны

В подростковый период в организме у мальчиков и девочек происходят серьезные гормональные изменения.

Во время вооруженных конфликтов и войн гибнут в основном мужчины
Читайте также
Дожить до 90: связан ли алкоголь с долголетием

Мужской гормон — тестостерон — влияет на развитие костной и мышечной ткани и делает мужчину крупнее и сильнее в сравнении с женщиной. Также этот гормон отвечает за другие мужские характеристики — например, низкий голос или волосы на груди.

Уровень смертности среди мужчин подскакивает одновременно со всплеском уровня тестостерона в позднеподростковом возрасте.

Эксперты объясняют подобную взаимосвязь тем, что примерно в этом возрасте возросший уровень тестостерона толкает мужчин на различные рискованные предприятия вроде драк, вождения мотоцикла или машины на высокой скорости, поиска острых ощущений, а кроме того мужчины более склонны к суициду.

Несколько лет назад ученый из Южной Кореи Хан Нам Пхар проанализировал записи императорского двора династии Чосон (XIX век). Он изучил данные, касающиеся 81 евнуха, которые были кастрированы еще до достижения половой зрелости.

Женщины в Непале, как и прочие, живут дольше, чем мужчины

Ученый обнаружил, что евнухи жили примерно до 70 лет, тогда как другие мужчины императорского двора доживали в среднем лишь до 50 лет.

Трое евнухов сумели даже перейти 100-летний рубеж.

Хотя и не все исследования евнухов продемонстрировали столь же явные результаты, известно, что в среднем мужчины (а также животные), лишенные яичек, живут дольше своих сородичей, которые не подверглись кастрации.

Но дело не только в мужском гормоне.

Как оказалось, женский половой гормон — эстроген — выступает своеобразным «антиоксидантом», который вымывает вредные вещества, негативно влияющие на процессы в клетках организма.

Эксперимент, проведенный на самках животных, продемонстрировал результаты, противоположные мужским особям: те из них, кто не был стерилизован (то есть в их организме вырабатывался эстроген), жили заметно дольше, чем самки, прошедшие стерилизацию.

Женский половой гормон эстроген помогает справляться с "плохим" холестерином, вызывающим болезни сердца

Исследования, проведенные в 2005 году учеными в Испании, показали, что эстроген повышает активность генов, связанных с долголетием, в том числе и тех, что относятся к выработке антиоксидантных ферментов.

Новость
Сможет ли россиянин дожить до 120 лет?

Эстроген также способствует выводу из организма вредного холестерина, что может обеспечивать определенную защиту от сердечных заболеваний.

3. Род занятий и образ жизни

На территориях, охваченных войнами или вооруженными конфликтами, средняя продолжительность жизни мужчин резко сокращается, поскольку во время таких событий гибнут главным образом мужчины в довольно молодом возрасте.

В то же время продолжительность жизни женщин оказывается значительно меньше в регионах со слабо развитой системой здравоохранения, где немало женщин умирает во время родов.

Есть такие регионы, где разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин очень велика. Отчасти это можно объяснить тем, что мужчины более склонны к курению, перееданию и употреблению алкоголя и наркотиков, что резко сокращает их ожидаемую продолжительность жизни.

В России, например, мужчины в среднем живут на 13 лет меньше, чем женщины. В какой-то мере это объясняется повышенным в сравнении с другими странами пристрастием российских мужчин к алкоголю.

Дольше не значит здоровее

Хотя женщины и живут дольше, но за свою жизнь, особенно в преклонном возрасте, они переносят больше болезней, чем мужчины.

Женщины чаще мужчин ходят по врачам

Женщины в возрасте от 16 до 60 лет в любых странах в среднем чаще обращаются за врачебной помощью по сравнению с мужчинами в этом же возрасте.

Стивен Н. Остад и Кэтлин Фишер из Университета Алабамы в своем исследовании отмечают, что женщины в западных странах чаще посещают врачей, принимают больше лекарств, больше дней отсутствуют на работе по причине нездоровья и проводят больше дней в больничной палате, чем мужчины.

Во многих странах, как на востоке, так и на западе, женщины в пожилом возрасте обладают значительно более ограниченными физическими возможностями, чем их сверстники-мужчины, отмечают ученые.

Разница будет стираться

Последние исследования свидетельствуют о том, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в ближайшие десятилетия будет сокращаться.

В ближайшие двадцать лет разница в продолжительности жизни мужчин и женщин будет сокращаться, считают ученые

Исследование, проведенное в Имперском колледже Лондона, показывает, что в Британии разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин к 2030 году составит только один год и девять месяцев.

Читайте также
Население России сократилось впервые за 10 лет

Ожидаемая продолжительность жизни младенцев мужского пола, рождающихся в Британии сейчас, согласно данным Национальной управления статистики, составляет в среднем 79 лет и 2 месяца, а рождающиеся сейчас девочки могут рассчитывать прожить 82 года и 9 месяцев.

Исследование, проведенное социологом Лесли Мейхью из бизнес-школы имени Джона Касса, предсказывает, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин полностью сотрется уже к 2032 году.

«Снижение потребления табака и алкоголя положительно скажется преимущественно на продолжительности жизни мужчин, которые значительно чаще страдают от алкогольной и табачной зависимости, чем женщины. Также мы достигли больших успехов в борьбе с заболеваниями сердца, от которых страдают опять-таки в основном мужчины», — говорит Лесли Мейхью.

Также во многих странах сокращается смертность при ДТП, что добавляет еще несколько лет к продолжительности жизни мужчин.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Встреча" Навального с Пригожиным. Что это было - и было ли?
Почему женщины живут дольше? Всё дело в генах, но есть еще две причины
США передали РФ координаты проведения испытаний ракеты 9М729
Канадцы разгадали тайну нарисованного на снегу медведя
Зачем миллиардер Прохоров перевел холдинг из офшора в Россию
Бревно в лесу стало хитом в соцсетях (видео)
Француз заказал купальник для жены и получил посылку с золотом
Работницу больницы уволили из-за способа подачи еды детям
Спорт
Медведева примет участие в финале Кубка России Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля
Hi-Tech
40 мумий и золотую маску нашли в захоронении в Египте Саркофаги, украшения и золотая маска стали добычей археологов в Среднем Египте.
Авто
Новый круизный лайнер: только для взрослых Компания известного миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Voyages представила фотографии суперкаюты на самом роскошном круизном лайнере. И несовершеннолетних туда пускать не будут!
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Синяя борода, король Генрих VIII 357
Концерт 16+ с трёхлеткой 318
Про садик 198
как виделся 2017 год из далёкого 1960-го года 177
Леди
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости Безумные прически, фееричные наряды и экстравагантные поступки. Рассказываем о звездах, которые кажутся сумасшедшими
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь