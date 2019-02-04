Почему женщины живут дольше? Всё дело в генах, но есть еще две причины

Средняя продолжительность жизни в мире в 2016 году, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, составляла 72 года. При этом средняя продолжительность жизни женщин — 74 года и 2 месяца, мужчин — 69 лет и 8 месяцев.

В 2010 году в США насчитывалось 53364 жителя старше 100 лет. Из них только 9162 долгожителя — мужчины, а остальные 44202 — женщины.

Почему же у женщин продолжительность жизни больше, чем у мужчин? С чем связано такое преимущество?

У женщин гораздо больше шансов отпраздновать свое столетие

Есть три основные причины, почему женщины живут дольше мужчин.

1. Гены

Индекс человеческой смертности, созданная для исследовательских целей Калифорнийским университетом в Беркли и Институтом демографических исследований Макса Планка, сейчас содержит статистику по 40 странам.

При этом данные по смертности в Швеции представлены с 1751 года, во Франции — с 1816 года. Однако надежные сведения по таким странам, как Россия или Япония, имеются лишь с середины XX века.

Пол человека определяется парой половых хромосом: у женщин - ХХ, у мужчин - XY

Однако если посмотреть на данные всех представленных стран за любой год, становится очевидно, что ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении превышает мужскую.

Похоже, мужчины оказываются в более уязвимом положении уже просто по факту рождения мужчиной.

«Эмбрионы мужского пола чаще гибнут, чем женские», — говорит профессор Давид Джемс из Университетского колледжа Лондона.

Одна из возможных причин этого предположительно связана с той ролью, которую играют хромосомы, определяющие пол человека.

Пол у человека определяется парой половых хромосом: у женщин — ХХ, у мужчин — XY.

Хромосомы содержат гены. Важно, что X-хромосомы значительно крупнее и содержат больше генов, которые помогают человеку выжить. У Y-хромосом меньше генов. X-хромосома несет множество жизненно важных генов, поэтому возникновение проблем в X-хромосоме для мужчин имеет гораздо более печальные последствия, чем для женщин, у которых есть «запасная» X-хромосома.

У птиц все по-другому: у самцов две X-хромосомы, видимо, поэтому они живут дольше самок

«Если у вас есть генетическая мутация в X-хромосоме и при этом вы женщина, то у вас есть этот дополнительный резерв. Но если вы мужчина, то у вас этого резерва нет», — говорит Давид Джемс.

«Мальчики на 20−30% чаще погибают на поздних сроках беременности. Также мальчики на 14% больше склонны рождаться преждевременно. Мальчики, как правило, крупнее и поэтому более подвержены травмам при родах», — говорит Лорна Харрис из Университета Эксетера.

У птиц все наоборот — самцы имеют две X-хромосомы, и они живут дольше самок.

2. Гормоны

В подростковый период в организме у мальчиков и девочек происходят серьезные гормональные изменения.

Во время вооруженных конфликтов и войн гибнут в основном мужчины

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Мужской гормон — тестостерон — влияет на развитие костной и мышечной ткани и делает мужчину крупнее и сильнее в сравнении с женщиной. Также этот гормон отвечает за другие мужские характеристики — например, низкий голос или волосы на груди.

Уровень смертности среди мужчин подскакивает одновременно со всплеском уровня тестостерона в позднеподростковом возрасте.

Эксперты объясняют подобную взаимосвязь тем, что примерно в этом возрасте возросший уровень тестостерона толкает мужчин на различные рискованные предприятия вроде драк, вождения мотоцикла или машины на высокой скорости, поиска острых ощущений, а кроме того мужчины более склонны к суициду.

Несколько лет назад ученый из Южной Кореи Хан Нам Пхар проанализировал записи императорского двора династии Чосон (XIX век). Он изучил данные, касающиеся 81 евнуха, которые были кастрированы еще до достижения половой зрелости.

Женщины в Непале, как и прочие, живут дольше, чем мужчины

Ученый обнаружил, что евнухи жили примерно до 70 лет, тогда как другие мужчины императорского двора доживали в среднем лишь до 50 лет.

Трое евнухов сумели даже перейти 100-летний рубеж.

Хотя и не все исследования евнухов продемонстрировали столь же явные результаты, известно, что в среднем мужчины (а также животные), лишенные яичек, живут дольше своих сородичей, которые не подверглись кастрации.

Но дело не только в мужском гормоне.

Как оказалось, женский половой гормон — эстроген — выступает своеобразным «антиоксидантом», который вымывает вредные вещества, негативно влияющие на процессы в клетках организма.

Эксперимент, проведенный на самках животных, продемонстрировал результаты, противоположные мужским особям: те из них, кто не был стерилизован (то есть в их организме вырабатывался эстроген), жили заметно дольше, чем самки, прошедшие стерилизацию.

Женский половой гормон эстроген помогает справляться с "плохим" холестерином, вызывающим болезни сердца

Исследования, проведенные в 2005 году учеными в Испании, показали, что эстроген повышает активность генов, связанных с долголетием, в том числе и тех, что относятся к выработке антиоксидантных ферментов.

Эстроген также способствует выводу из организма вредного холестерина, что может обеспечивать определенную защиту от сердечных заболеваний.

3. Род занятий и образ жизни

На территориях, охваченных войнами или вооруженными конфликтами, средняя продолжительность жизни мужчин резко сокращается, поскольку во время таких событий гибнут главным образом мужчины в довольно молодом возрасте.

В то же время продолжительность жизни женщин оказывается значительно меньше в регионах со слабо развитой системой здравоохранения, где немало женщин умирает во время родов.

Есть такие регионы, где разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин очень велика. Отчасти это можно объяснить тем, что мужчины более склонны к курению, перееданию и употреблению алкоголя и наркотиков, что резко сокращает их ожидаемую продолжительность жизни.

В России, например, мужчины в среднем живут на 13 лет меньше, чем женщины. В какой-то мере это объясняется повышенным в сравнении с другими странами пристрастием российских мужчин к алкоголю.

Дольше не значит здоровее

Хотя женщины и живут дольше, но за свою жизнь, особенно в преклонном возрасте, они переносят больше болезней, чем мужчины.

Женщины чаще мужчин ходят по врачам

Женщины в возрасте от 16 до 60 лет в любых странах в среднем чаще обращаются за врачебной помощью по сравнению с мужчинами в этом же возрасте.

Стивен Н. Остад и Кэтлин Фишер из Университета Алабамы в своем исследовании отмечают, что женщины в западных странах чаще посещают врачей, принимают больше лекарств, больше дней отсутствуют на работе по причине нездоровья и проводят больше дней в больничной палате, чем мужчины.

Во многих странах, как на востоке, так и на западе, женщины в пожилом возрасте обладают значительно более ограниченными физическими возможностями, чем их сверстники-мужчины, отмечают ученые.

Разница будет стираться

Последние исследования свидетельствуют о том, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в ближайшие десятилетия будет сокращаться.

В ближайшие двадцать лет разница в продолжительности жизни мужчин и женщин будет сокращаться, считают ученые

Исследование, проведенное в Имперском колледже Лондона, показывает, что в Британии разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин к 2030 году составит только один год и девять месяцев.

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Ожидаемая продолжительность жизни младенцев мужского пола, рождающихся в Британии сейчас, согласно данным Национальной управления статистики, составляет в среднем 79 лет и 2 месяца, а рождающиеся сейчас девочки могут рассчитывать прожить 82 года и 9 месяцев.

Исследование, проведенное социологом Лесли Мейхью из бизнес-школы имени Джона Касса, предсказывает, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин полностью сотрется уже к 2032 году.

«Снижение потребления табака и алкоголя положительно скажется преимущественно на продолжительности жизни мужчин, которые значительно чаще страдают от алкогольной и табачной зависимости, чем женщины. Также мы достигли больших успехов в борьбе с заболеваниями сердца, от которых страдают опять-таки в основном мужчины», — говорит Лесли Мейхью.

Также во многих странах сокращается смертность при ДТП, что добавляет еще несколько лет к продолжительности жизни мужчин.