Умер композитор Вячеслав Овчинников

Овчинников родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Выпускник музыкального училища им. Чайковского (1955) и Московской консерватории им. Чайковского.

Среди сочинений: опера «На заре туманной юности», балеты; оратории «Времена года», «Гимны Отечеству», «Сергей Радонежский»; четыре симфонии, шесть сюит для оркестра; музыка к кинофильмам (в том числе «Война и мир», «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину», «Иваново детство», «Борис Годунов», «Дворянское гнездо», «Земля»).