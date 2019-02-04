Умер композитор Вячеслав Овчинников
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Композитор Вячеслав Овчинников умер в возрасте 82 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Композитор Вячеслав Овчинников умер в возрасте 82 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.
«Вячеслав Овчинников умер сегодня вечером», — сказал собеседник ТАСС.
Овчинников родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Выпускник музыкального училища им. Чайковского (1955) и Московской консерватории им. Чайковского.
Среди сочинений: опера «На заре туманной юности», балеты; оратории «Времена года», «Гимны Отечеству», «Сергей Радонежский»; четыре симфонии, шесть сюит для оркестра; музыка к кинофильмам (в том числе «Война и мир», «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину», «Иваново детство», «Борис Годунов», «Дворянское гнездо», «Земля»).
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