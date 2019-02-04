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20:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Супруги из США устроили свадебную фотосессию в 33 странах мира

Они путешествовали 9 месяцев.

24-летний Ник Ост и его 27-летняя жена Зои из Нью-Джерси решили, что одна свадебная фотосессия — это слишком скучно, и устроили себе грандиозный медовый месяц, во время которого фотографировались в своих свадебных нарядах в разных странах мира. И такому праздничному фотоальбому позавидовал бы каждый.

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Вена, Австрия

По словам Зои, идея отправиться в кругосветное путешествие к ним пришла еще на их первом свидании, когда они оба озвучили это желание в шутку. Но все стало серьезно, когда пара обручилась в 2016 году и поженилась в 2017-м.

Поженившись, Ник и Зои не стали откладывать деньги на покупку семейного дома, а отправились путешествовать по миру, прихватив с собой свадебные наряды.

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Швейцария

В итоге, медовый месяц растянулся с января по октябрь 2018 года, а новоиспеченные супруги даже завели для этого дела отдельный Instagram-аккаунт, который назвали Merry Me In («Женись на мне в»). За девять месяцев Ник и Зои посетили 33 страны, в числе которых Китай, страны Европы, Скандинавии, Австралия, Япония и многие другие. И везде супруги делали свадебную фотосессию, даже на вершине Эвереста.

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Непал

«Жизнь слишком коротка, чтобы надеть свадебное платье только один раз. А мир слишком велик, чтобы всю жизнь прожить в своем маленьком городке», — подытожила Зои.

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Барселона, Испания
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Париж, Франция
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Германия
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Рим, Италия
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Рим, Италия
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Позитано, Италия
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Санторини, Греция
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Сидней, Австралия
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Китай
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Киото, Япония

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