Супруги из США устроили свадебную фотосессию в 33 странах мира
Они путешествовали 9 месяцев.
Они путешествовали 9 месяцев.
24-летний Ник Ост и его 27-летняя жена Зои из
По словам Зои, идея отправиться в кругосветное путешествие к ним пришла еще на их первом свидании, когда они оба озвучили это желание в шутку. Но все стало серьезно, когда пара обручилась в 2016 году и поженилась в 2017-м.
Поженившись, Ник и Зои не стали откладывать деньги на покупку семейного дома, а отправились путешествовать по миру, прихватив с собой свадебные наряды.
В итоге, медовый месяц растянулся с января по октябрь 2018 года, а новоиспеченные супруги даже завели для этого дела отдельный
«Жизнь слишком коротка, чтобы надеть свадебное платье только один раз. А мир слишком велик, чтобы всю жизнь прожить в своем маленьком городке», — подытожила Зои.
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