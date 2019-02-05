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09:23 (мск), источник: Известия

Минобороны разработало методичку по борьбе с коррупцией

Министерство обороны России разработало специальное пособие о том, как не брать взятки. Практические рекомендации оформлены в качестве книжки-методички, но их закрепят ведомственным приказом.

Источник: Известия

Как сообщают «Известия», в предисловии к методичке говорится, что она составлена не только для офицеров, но и для гражданского персонала воинских частей, а также работников «организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минобороны РФ».

Пособие состоит из нескольких разделов. В первом из них рассказывается, что взятка — одно из самых опасных должностных преступлений. Далее перечисляются виды «благодарности» за противоправные услуги. Отмечается также, что взятка может носить «завуалированные формы».

В военном ведомстве предупреждают, что в первую очередь с попытками подкупа могут сталкиваться офицеры, отвечающие за материальные ценности, или гражданские служащие Минобороны, занимающиеся закупками.

В Минобороны сообщают, что в 2017—2018 годах удалось снизить уровень коррупционной преступности на 12%. При этом число преступлений, связанных с получением взяток, с 2016 года увеличилось.

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