Минобороны разработало методичку по борьбе с коррупцией

Источник: Известия

Как сообщают «Известия», в предисловии к методичке говорится, что она составлена не только для офицеров, но и для гражданского персонала воинских частей, а также работников «организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минобороны РФ».

Пособие состоит из нескольких разделов. В первом из них рассказывается, что взятка — одно из самых опасных должностных преступлений. Далее перечисляются виды «благодарности» за противоправные услуги. Отмечается также, что взятка может носить «завуалированные формы».

В военном ведомстве предупреждают, что в первую очередь с попытками подкупа могут сталкиваться офицеры, отвечающие за материальные ценности, или гражданские служащие Минобороны, занимающиеся закупками.