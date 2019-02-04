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23:26 (мск), источник: РИА Новости

Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мирон Oxxxymiron Федоров опубликовал в Twitter скриншот переписки с Кириллом «Децлом» Толмацким.

Источник: РИА Новости

Федоров признался, что не слушал творчество Долмацкого, но отметил, что тот многое сделал для рэпа в России.

«Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие как я смогли в свое время сформулировать свой ответ», — написал Oxxxymiron.

Из переписки становится ясно, что исполнители намерены были встретиться, однако им не удалось это сделать.

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