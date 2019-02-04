Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мирон Oxxxymiron Федоров опубликовал в Twitter скриншот переписки с Кириллом «Децлом» Толмацким.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мирон Oxxxymiron Федоров опубликовал в Twitter скриншот переписки с Кириллом «Децлом» Толмацким.
Федоров признался, что не слушал творчество Долмацкого, но отметил, что тот многое сделал для рэпа в России.
«Отчасти именно через отрицание такого
Из переписки становится ясно, что исполнители намерены были встретиться, однако им не удалось это сделать.
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