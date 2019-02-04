Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

Источник: РИА Новости

Федоров признался, что не слушал творчество Долмацкого, но отметил, что тот многое сделал для рэпа в России.

«Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие как я смогли в свое время сформулировать свой ответ», — написал Oxxxymiron.