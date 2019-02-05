Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа отказалась вернуть России ее миллиарды
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Как победить сонливость?
Как сжечь лишний жир, не отходя от дивана: 4 упражнения
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Модный клан: чем занимается жена Арашукова
20 самых здоровых продуктов
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
В пожаре в доме Дапкунайте погибло 6 человек, актриса пропала
Стали известны подробности смерти Децла
Как сжечь лишний жир, не отходя от дивана: 4 упражнения
Алла Пугачева раздает свои вещи
Тренер Татьяна Тарасова экстренно госпитализирована - подробности
Это не инфаркт: найдена новая причина смерти Децла
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Самые безумные дома со всей России (фото)
Фоторепортажи
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
10:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Травля в натуральную величину

Число жертв буллинга в школах впятеро выше, чем кажется педагогам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ученые из Института образования ВШЭ проанализировали результаты более 80 исследований подросткового буллинга за рубежом и в России. Они пришли к выводу, что по всему миру с травлей сталкиваются примерно 35% учеников. В России таких школьников 27,5%. Жертвами агрессии чаще всего становятся дети, которых дома чрезмерно контролируют, не оказывая при этом эмоциональной поддержки. Для российских учащихся характерно замалчивание проблемы перед родителями и учителями, а число школьников, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется учителям.

Авторы исследования — заведующий лабораторией профилактики асоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ Артур Реан и научный сотрудник лаборатории Мария Новикова — выделили основные семейные факторы проявления агрессии, характерные для российских школьников. Среди таких факторов — структура семейной системы (иерархия или более демократичные отношения старших и младших членов семьи, взаимодействие детей), стиль родительского воспитания (авторитарный или более мягкий), поведение отца и матери (в том числе степень участия в воспитании детей), стиль общения в семье (закрытость или откровенное обсуждение проблем), социально-экономический статус родителей.

В группу риска, согласно исследованию, чаще всего попадают дети из семей с рассогласованным стилем воспитания (например, «невовлеченность отца часто сопровождается сверхконтролем со стороны матери») и семей, в которых детей формально критикуют оба родителя, не помогая им при этом в решении проблем.

Согласно исследованию, у отцов, травивших одноклассников в школьные годы, дети чаще становились агрессорами (16% случаев), чем у отцов, не участвовавших в буллинге (лишь 5,5% случаев агрессии среди таких учеников).
Новость
Ученые: наблюдать за травлей так же опасно, как стать ее жертвой

По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии образования Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Ольги Калиниченко, замалчивание буллинга «приводит к групповой агрессии». «Проведенные нами (ДВФУ.— “Ъ”) в школах Уссурийска исследования показали, что большинство опрошенных школьников не рассказывают о случаях травли учителям».

Госпожа Калиниченко отмечает, что учителя склонны занижать число предполагаемых жертв среди учеников, но относительно верно оценивают число предполагаемых инициаторов: «Однако тот факт, что ученики, отмеченные учителями, как правило, и сами признавались, что издеваются над сверстниками, может свидетельствовать, что часть учеников проявляют агрессию открыто, не скрываясь от учителей».

Ольга Калиниченко отмечает, что сравнение ответов учителей с ответами школьников показывает, что число учеников, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется учителям. При этом почти половина школьников, записанных учителями в «жертвы», отвечает отрицательно на вопрос об издевательствах со стороны сверстников.

Психолог отмечает высокий уровень терпимости к агрессии в адрес одноклассников. Кроме того, школьники, не относящие себя к этническому большинству в группе, чаще сообщают об издевательствах со стороны одноклассников.

Все опрошенные «Ъ» эксперты солидарны в том, что «последствия школьного буллинга наступают для всех, вне зависимости от степени их включенности и роли». Госпожа Калиниченко рекомендует учителям «проводить совместные собрания с родителями, приглашать социальных педагогов, интересоваться отношениями учеников с родителями, применять дисциплинарные методы в отношении буллеров, сотрудничать со школьными психологами по разработке программ по реабилитации жертв, комплексных антибуллинговых программ для всех участников образовательного процесса».

Родители же, по мнению психолога, должны «объяснить детям, что обращение за помощью к учителям и родителям — не признак слабости». При этом она не рекомендует родителям разговаривать с другими детьми в отсутствие их законных представителей.
Новость
Мама составила инструкцию для родителей «Как остановить травлю ребенка»

Родителям, узнавшим, что их ребенок систематически проявляет агрессию в отношении одноклассников, Ольга Калиниченко рекомендует проанализировать свои отношения с ребенком: «На проявления агрессивного поведения в отношении других должен быть наложен однозначно жесткий запрет и установлена санкция за его нарушение. Важно объяснить ребенку меру своей и его ответственности за его агрессивное поведение. В таких случаях особенно полезна будет помощь специалиста-психолога. Наиболее актуальным направлением работы с такими детьми является отработка эффективных социальных навыков».

Заместитель директора Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского госуниверситета кандидат психологических наук Вера Глухова подчеркивает, что в работе со старшеклассниками «необходима очень грамотная подача информации»: «Для кого-то она будет работать в профилактических целях, а для других станет инструкцией по применению».

Наиболее острой тема буллинга является именно для школ: доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов отмечает, что в школе активные формы агрессии распространены гораздо шире, чем в вузе, где «преобладают косвенные формы — сплетни, оскорбления».

По его словам, сейчас в российских вузах программ, направленных на предупреждение травли, нет, но есть «комплекс мероприятий, направленных на вхождение первокурсников в студенческую среду».

И школьным учителям, и вузовским преподавателям господин Муслумов рекомендует уделять особое внимание «периодам адаптации», любым переменам внутри коллектива или педагогического состава.

Новость
Педагогов научат искать будущих преступников в начальной школе

Психолог отмечает, что напряженность в коллективе может создавать чрезмерная конкуренция или избыток свободного времени, «оторванность от жизни, невозможность проявить инициативу в обучении и поиск путей проявления в других сферах». По словам господина Муслумова, с агрессорами есть два основных варианта работы. «Бывает, что ребенок создает конфликт, так как по-другому не умеет разрешать ситуации. Тогда его надо научить навыкам неконфликтного общения. Предпочтительны групповые формы работы: тренинги, дискуссии, киноклубы». Второй вариант — работа с ребенком, который «не умеет контролировать себя, испытывает постоянное внутреннее напряжение»: «Таким детям лучше помогать с помощью индивидуальной работы. Понять мучающее противоречие, понять причину агрессии, научить ее перенаправлять в конструктивное русло».

Как ранее сообщал «Ъ», по результатам межрегионального мониторинга эффективности школы от РАНХиГС, более двух третей учителей полагают, что учащиеся удовлетворительно или плохо выполняют свои задачи по освоению учебной программы, а их родители — по воспитанию детей.

Большинство педагогов склонны видеть снижение уважения школьников к учителям, а треть учителей говорят об ухудшении поведения школьников. По опросам в 75 регионах России около 70% учителей подвергались агрессии со стороны учеников.
Статья
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога

Дискуссия вокруг буллинга в школах и отношений между учителями и учащимися возобновилась после ряда нападений в учебных заведениях. Так, в феврале 2018 года в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Затем в Улан-Удэ ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью и напал на учеников и преподавателя. 18 октября 21 человек погиб и еще более 40 получили ранения в результате массового убийства в государственном Керченском политехническом колледже, совершенного учащимся четвертого курса.

Ксения Миронова

Как защитить ребенка от травли в школе
Во время загрузки произошла ошибка.
31 января© Ньюстюб
 ЦБ отозвал лицензию у банка со звездными акционерами
Тело было найдено в курилке: СКР проверяет обстоятельства смерти Децла
Россиян хотят избавить от обязанности делать поверку счетчиков
Стал известен райдер Ольги Бузовой
Назван размер средней зарплаты в Москве
«Отказывали молчанием». Как выживают безработные россияне
СМИ назвали главную опасность для РФ при передаче Курил Японии
Кокорин в открытом письме признал свои ошибки
Бревно в лесу стало хитом в соцсетях (видео)
Спорт
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости Российский спорт только приходит в себя после прогремевших на весь мир допинговых скандалов
Hi-Tech
40 мумий и золотую маску нашли в захоронении в Египте Саркофаги, украшения и золотая маска стали добычей археологов в Среднем Египте.
Авто
СМИ: Toyota скоро выпустит Land Cruiser 300 Японские издания, ссылаясь на источники внутри компании, уверяют, что работа над новым поколением внедорожника ведётся вовсю
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Популярные темы на «Детях»
развожусь с мужем часть 2 (можно ли выдавать эмоции??) 297
Парень племянницы приходит к ней пожрать 248
Если бы у няни вашего ребенка был телефон круче вашего? 226
Ох, даже и не знаю, как тему назвать... Пусть будет без темы... Просто нудная писанина 218
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь