Травля в натуральную величину
Число жертв буллинга в школах впятеро выше, чем кажется педагогам.
Число жертв буллинга в школах впятеро выше, чем кажется педагогам.
Ученые из Института образования ВШЭ проанализировали результаты более 80 исследований подросткового буллинга за рубежом и в России. Они пришли к выводу, что по всему миру с травлей сталкиваются примерно 35% учеников. В России таких школьников 27,5%. Жертвами агрессии чаще всего становятся дети, которых дома чрезмерно контролируют, не оказывая при этом эмоциональной поддержки. Для российских учащихся характерно замалчивание проблемы перед родителями и учителями, а число школьников, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется учителям.
Авторы исследования — заведующий лабораторией профилактики асоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ Артур Реан и научный сотрудник лаборатории Мария Новикова — выделили основные семейные факторы проявления агрессии, характерные для российских школьников. Среди таких факторов — структура семейной системы (иерархия или более демократичные отношения старших и младших членов семьи, взаимодействие детей), стиль родительского воспитания (авторитарный или более мягкий), поведение отца и матери (в том числе степень участия в воспитании детей), стиль общения в семье (закрытость или откровенное обсуждение проблем),
В группу риска, согласно исследованию, чаще всего попадают дети из семей с рассогласованным стилем воспитания (например, «невовлеченность отца часто сопровождается сверхконтролем со стороны матери») и семей, в которых детей формально критикуют оба родителя, не помогая им при этом в решении проблем.
По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии образования Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Ольги Калиниченко, замалчивание буллинга «приводит к групповой агрессии». «Проведенные нами (ДВФУ.— “Ъ”) в школах Уссурийска исследования показали, что большинство опрошенных школьников не рассказывают о случаях травли учителям».
Госпожа Калиниченко отмечает, что учителя склонны занижать число предполагаемых жертв среди учеников, но относительно верно оценивают число предполагаемых инициаторов: «Однако тот факт, что ученики, отмеченные учителями, как правило, и сами признавались, что издеваются над сверстниками, может свидетельствовать, что часть учеников проявляют агрессию открыто, не скрываясь от учителей».
Ольга Калиниченко отмечает, что сравнение ответов учителей с ответами школьников показывает, что число учеников, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется учителям. При этом почти половина школьников, записанных учителями в «жертвы», отвечает отрицательно на вопрос об издевательствах со стороны сверстников.
Все опрошенные «Ъ» эксперты солидарны в том, что «последствия школьного буллинга наступают для всех, вне зависимости от степени их включенности и роли». Госпожа Калиниченко рекомендует учителям «проводить совместные собрания с родителями, приглашать социальных педагогов, интересоваться отношениями учеников с родителями, применять дисциплинарные методы в отношении буллеров, сотрудничать со школьными психологами по разработке программ по реабилитации жертв, комплексных антибуллинговых программ для всех участников образовательного процесса».
Родителям, узнавшим, что их ребенок систематически проявляет агрессию в отношении одноклассников, Ольга Калиниченко рекомендует проанализировать свои отношения с ребенком: «На проявления агрессивного поведения в отношении других должен быть наложен однозначно жесткий запрет и установлена санкция за его нарушение. Важно объяснить ребенку меру своей и его ответственности за его агрессивное поведение. В таких случаях особенно полезна будет помощь
Заместитель директора Высшей
Наиболее острой тема буллинга является именно для школ: доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов отмечает, что в школе активные формы агрессии распространены гораздо шире, чем в вузе, где «преобладают косвенные формы — сплетни, оскорбления».
И школьным учителям, и вузовским преподавателям господин Муслумов рекомендует уделять особое внимание «периодам адаптации», любым переменам внутри коллектива или педагогического состава.
Психолог отмечает, что напряженность в коллективе может создавать чрезмерная конкуренция или избыток свободного времени, «оторванность от жизни, невозможность проявить инициативу в обучении и поиск путей проявления в других сферах». По словам господина Муслумова, с агрессорами есть два основных варианта работы. «Бывает, что ребенок создает конфликт, так как
Как ранее сообщал «Ъ», по результатам межрегионального мониторинга эффективности школы от РАНХиГС, более двух третей учителей полагают, что учащиеся удовлетворительно или плохо выполняют свои задачи по освоению учебной программы, а их родители — по воспитанию детей.
Дискуссия вокруг буллинга в школах и отношений между учителями и учащимися возобновилась после ряда нападений в учебных заведениях. Так, в феврале 2018 года в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Затем в
Ксения Миронова