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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне 22 февраля

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника отечества в феврале не будет, россияне отгуляют этот день в мае, однако в пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней в этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В связи с этим дополнительных выходных дней в феврале не будет. Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час», — сообщил Шкловец.

По данным Роструда, следующие длинные выходные ждут нас с 8 по 10 марта. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Длительные выходные ждут россиян в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

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