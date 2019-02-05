Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне 22 февраля

«В соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней в этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В связи с этим дополнительных выходных дней в феврале не будет. Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час», — сообщил Шкловец.