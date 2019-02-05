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07:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете» рассказал о планах освободить население от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены…», — сообщил он.

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«Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как “поверочное рабство”», — сказал господин Абрамов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

С 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков, а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Расходы на приобретение, установку, замену приборов учета и другого необходимого оборудования будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний.

Ранее сообщалось, что Минстрой хочет сделать «умные счетчики» обязательными с 2019 года.

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