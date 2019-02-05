Шредер самоуничтожившейся картины Бэнкси деактивирован
Работа британского художника
Работа британского художника
Сотрудники музея в
Во время октябрьских торгов прошлого года на аукционе Sotheby’s в Лондоне с последним ударом молотка картина неожиданно стала разрезаться на мелкие полоски с помощью спрятанного в раме шредера.
Картину продали за 860 тысяч фунтов, после чего официальный представитель Бэнкси, компания Pest control, переименовала ее из «Девочки с воздушным шаром» в «Любовь в мусорном баке».
Покупательница картины, которая продолжает сохранять анонимность, не стала отказываться от поврежденной работы. Теперь «Любовь в мусорной корзине» находится в долгосрочном займе в музее Штутгарта, а в настоящее время экспонируется в музее Фридера Бурда в
По замыслу Бэнкси, картину планировалось изрезать на мелкие полоски полностью, а не только на две трети, поэтому музей решил обезопасить себя и обезвредить шредер.
Как сказал Хеннинг Шапер, директор музея Фридера Бурда, были опасения, что
Деактивация произошла в присутствии прессы. На глазах журналистов и фотографов музейные работники в белых перчатках медленно и осторожно вынули холст, чтобы деактивировать устройство, вмонтированное в раму.
Картина «Девочка с воздушным шаром» впервые появилась на стене типографии на Грейт Истерн стрит в лондонском районе Шордич в 2002 году, а в 2017 году в ходе голосования она была признана самым любимым британским произведением искусства, обойдя произведения Констебла, Тернера, Стаббса, Блейка и Гейнсборо.
Версия картины, ныне называющаяся «Любовь в мусорной корзине», была создана в 2006 году с помощью аэрографии. На картине изображена девочка, тянущаяся за воздушным шариком в форме сердца.
Рисунок Бэнкси на гараже в Уэльсе продан больше чем за 100 тыс. фунтов Хозяин гаража из Уэльса: «До прихода Бэнкси я был счастливее» Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby’s.
После аукциона Sotheby’s Бэнкси разместил в своем «Инстаграме» фото со словами, которые обычно произносит во время торгов аукционист: «Going, going, gone…» («Продается, продается, продано…»).
«Кажется, нас только что обэнксили», — сказал тогда Алекс Бранзик, старший директор аукционного дома Sotheby’s и глава отдела современного европейского искусства.
Позднее Бэнкси опубликовал в своем «Инстаграме» видео, в котором рассказал, что еще несколько лет назад тайно встроил в раму шредер. «На случай, если ее
«Стремление к уничтожению также является творческим побуждением» — этой цитатой Бэнкси сопроводил пост. Слова он приписал художнику Пабло Пикассо, хотя на самом деле это сказал русский философ Михаил Бакунин.
По его словам, сотрудники Sotheby’s не обнаружили шредер, потому что были проинструктированы, что вся конструкция — часть выставленного на торги лота.