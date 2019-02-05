Шредер самоуничтожившейся картины Бэнкси деактивирован

Источник: AP 2019

Сотрудники музея в Баден-Бадене, где сейчас находится картина, деактивировали встроенный в раму шредер, чтобы избежать полного уничтожения полотна.

Во время октябрьских торгов прошлого года на аукционе Sotheby’s в Лондоне с последним ударом молотка картина неожиданно стала разрезаться на мелкие полоски с помощью спрятанного в раме шредера.

Картину продали за 860 тысяч фунтов, после чего официальный представитель Бэнкси, компания Pest control, переименовала ее из «Девочки с воздушным шаром» в «Любовь в мусорном баке».

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bokt2sEhlsu/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Banksy (@banksy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-06T01:45:21+00:00">5 Окт 2018 в 6:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Покупательница картины, которая продолжает сохранять анонимность, не стала отказываться от поврежденной работы. Теперь «Любовь в мусорной корзине» находится в долгосрочном займе в музее Штутгарта, а в настоящее время экспонируется в музее Фридера Бурда в Баден-Бадене.

По замыслу Бэнкси, картину планировалось изрезать на мелкие полоски полностью, а не только на две трети, поэтому музей решил обезопасить себя и обезвредить шредер.

Как сказал Хеннинг Шапер, директор музея Фридера Бурда, были опасения, что кто-то из посетителей приведет в действие шредер и уничтожит произведение искусства.

Деактивация произошла в присутствии прессы. На глазах журналистов и фотографов музейные работники в белых перчатках медленно и осторожно вынули холст, чтобы деактивировать устройство, вмонтированное в раму.

Картина «Девочка с воздушным шаром» впервые появилась на стене типографии на Грейт Истерн стрит в лондонском районе Шордич в 2002 году, а в 2017 году в ходе голосования она была признана самым любимым британским произведением искусства, обойдя произведения Констебла, Тернера, Стаббса, Блейка и Гейнсборо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Banksy (@banksy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-06T17:09:31+00:00">6 Окт 2018 в 10:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Версия картины, ныне называющаяся «Любовь в мусорной корзине», была создана в 2006 году с помощью аэрографии. На картине изображена девочка, тянущаяся за воздушным шариком в форме сердца.

Рисунок Бэнкси на гараже в Уэльсе продан больше чем за 100 тыс. фунтов Хозяин гаража из Уэльса: «До прихода Бэнкси я был счастливее» Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby’s.

После аукциона Sotheby’s Бэнкси разместил в своем «Инстаграме» фото со словами, которые обычно произносит во время торгов аукционист: «Going, going, gone…» («Продается, продается, продано…»).

«Кажется, нас только что обэнксили», — сказал тогда Алекс Бранзик, старший директор аукционного дома Sotheby’s и глава отдела современного европейского искусства.

Позднее Бэнкси опубликовал в своем «Инстаграме» видео, в котором рассказал, что еще несколько лет назад тайно встроил в раму шредер. «На случай, если ее когда-либо выставят на аукцион», — говорится в видеозаписи.

«Стремление к уничтожению также является творческим побуждением» — этой цитатой Бэнкси сопроводил пост. Слова он приписал художнику Пабло Пикассо, хотя на самом деле это сказал русский философ Михаил Бакунин.

Алекс Бранзик настаивал на том, что аукционный дом ничего не знал о готовящейся акции и не участвовал в ее подготовке.

По его словам, сотрудники Sotheby’s не обнаружили шредер, потому что были проинструктированы, что вся конструкция — часть выставленного на торги лота.