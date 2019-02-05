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10:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Разоблачение самых популярных заблуждений посеяло раздор в сети

Пользователи Reddit попытались опровергнуть популярные заблуждения, распространенные в мире. Некоторые разоблачения стали причиной жарких споров.

Источник: janeb13/СС0

Посетитель форума под ником rebothy, врач по профессии, рассказал о заблуждении, которое вгоняет в страх его пациентов. По его словам, многие люди уверены, что в больнице во время внутривенного вливания в руке пациента остается игла. «Когда у вас вставлена ​​канюля для внутривенного вливания, для введения канюли используется игла, но затем ИГЛА ВЫНИМАЕТСЯ», — сообщил он.

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Многие пользователи впервые узнали об этом факте. Один из них заявил, что жил в страхе 15 лет, так как был уверен, что каждый день с момента операции в детстве носит у локтя пятисантиметровую иглу. «Я хотел бы, чтобы медсестра сказала это после того, как вставила эту штуку», — пожаловался он.

Один разоблачитель сообщил, что прикармливать кошек молоком нельзя, так как это приводит к проблемам со здоровьем. «Мы всегда могли форсировать эволюцию, только давая им молоко», — возразил ему один из пользователей. Большинство посетителей форума заметили, что у многих людей также бывает непереносимость лактозы.

Это привело к масштабному обсуждению. Часть пользователей утверждали, что люди не могут переварить сырое молоко из-за генетических особенностей. Другие заявляли, что такую способность можно в себе развить. «Наши гены ничем не отличаются от кошачьих», — заключил один из спорщиков.

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Еще одним популярным мифом, развенчанным в спорах, стали плохие школьные оценки Альберта Эйнштейна. Оказалось, что это заблуждение появилось из-за разницы в системе оценок. «Эйнштейн был немцем, но учился в Швейцарии. И Германия, и Швейцария дают оценки по числовой шкале от одного до шести. Разница в том, что шесть — худшая оценка в Германии, но лучшая в Швейцарии», — пояснил один из пользователей Reddit.

Также юзеры обратили внимание на заблуждение, согласно которому человек использует свой мозг всего на пять процентов. Жаркие разногласия вызвали мифы о небольшом росте императора Наполеона, причинах диабета и проявлениях психических расстройств. За несколько часов тред собрал более 30 тысяч лайков и 17 тысяч комментариев.

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