Разоблачение самых популярных заблуждений посеяло раздор в сети
Пользователи Reddit попытались опровергнуть популярные заблуждения, распространенные в мире. Некоторые разоблачения стали причиной жарких споров.
Пользователи Reddit попытались опровергнуть популярные заблуждения, распространенные в мире. Некоторые разоблачения стали причиной жарких споров.
Посетитель форума под ником rebothy, врач по профессии, рассказал о заблуждении, которое вгоняет в страх его пациентов. По его словам, многие люди уверены, что в больнице во время внутривенного вливания в руке пациента остается игла. «Когда у вас вставлена канюля для внутривенного вливания, для введения канюли используется игла, но затем ИГЛА ВЫНИМАЕТСЯ», — сообщил он.
Многие пользователи впервые узнали об этом факте. Один из них заявил, что жил в страхе 15 лет, так как был уверен, что каждый день с момента операции в детстве носит у локтя пятисантиметровую иглу. «Я хотел бы, чтобы медсестра сказала это после того, как вставила эту штуку», — пожаловался он.
Один разоблачитель сообщил, что прикармливать кошек молоком нельзя, так как это приводит к проблемам со здоровьем. «Мы всегда могли форсировать эволюцию, только давая им молоко», — возразил ему один из пользователей. Большинство посетителей форума заметили, что у многих людей также бывает непереносимость лактозы.
Это привело к масштабному обсуждению. Часть пользователей утверждали, что люди не могут переварить сырое молоко
Еще одним популярным мифом, развенчанным в спорах, стали плохие школьные оценки Альберта Эйнштейна. Оказалось, что это заблуждение появилось
Также юзеры обратили внимание на заблуждение, согласно которому человек использует свой мозг всего на пять процентов. Жаркие разногласия вызвали мифы о небольшом росте императора Наполеона, причинах диабета и проявлениях психических расстройств. За несколько часов тред собрал более 30 тысяч лайков и 17 тысяч комментариев.