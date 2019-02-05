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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами

Режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц юмористического шоу Comedy Woman, позволивших себе шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева, героя СССР, погибшего в результате зверских пыток в концлагере.

Источник: РИА "Новости"

По словам кинематографиста, Карбышев является «фантастической личностью», а посмеявшиеся над его «замерзшим духом» — «овцами».

Отечественный режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «БесогонTV» раскритиковал участниц телешоу Comedy Woman, назвав их «овцами». Кинематографист подверг юмористок резкой критике по той причине, что те еще в 2013 году в ходе одной из сценок позволили себе шутку про «замерзший дух» советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в концлагере в результате пыток:

Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе… Генерал Карбышев — фантастическая личность.

В минувшем декабре Михалков, занимающий пост председателя Союза кинематографистов России, возмутился тем, что зарубежные фильмы собирают в стране миллиарды рублей. Согласно народному артисту, россияне «кормят» тех, кто объявляет стране санкции.

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«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают, — приводит его слова ТАСС. — Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате, почему мы должны их кормить».

Он также напомнил, что «если посмотреть на мировой опыт, французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного кино». Называть хотя бы примерное приемлемое соотношение российских и западных фильмов в отечественном прокате Михалков при этом не стал.

Данное заявление режиссер сделал после призыва коллеги Карена Шахназарова, предложившего ограничить прокат западных фильмов в России. По мнению постановщика, необходимо сделать более справедливым представительство всех производителей картин — китайских, индийских, европейских, латиноамериканских и других. В качестве примера он вспомнил об опыте Китая, где действуют жесткие правила проката иностранных лент:

Я о том, что ограничить и в определенной степени уравнять в правах другие кинематографии на нашем рынке, что, на мой взгляд, поможет и российскому кино, и российскому зрителю.

Еще ранее — в ходе прошедшей осени — Михалков поведал о двойной жизни предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

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«Посмотрим на Филарета. Двойная жизнь: гражданская жена, трое детей, которых заставляют называть его «владыка». Он это скрывает… Филарет организует автокефальную церковь, хотя сам за два года до этого говорил, что автокефалия не дает права ни причащать, ни отпевать, ни крестить — ничего не дает права делать, она нелегитимна! И, значит, тысячи людей, которые за ним пошли, обмануты.

После предания анафеме он пишет покаянное письмо и через полчаса его дезавуирует, — сказал он в эфире телеканала «ТВ Центр». — Вот путь человека, в руках которого десятки тысяч верующих людей на Украине. И все ради только того, чтобы надеть куколь! Вот уровень бесовщины! А ведь именно на этих людях — жадных до денег и власти — наши коллеги с Запада строят свою политику. Их руками разрывают нашу душу, их руками разрывают наши страны.

Примерно тогда же Михалков рассказал поклонникам о последствиях двух операций, которые ему пришлось перенести за месяц:

Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю.

Немногим позднее издание «СтарХит» сообщило, что из-за проблем с бедром кинематографист был вынужден отказаться от публичного празднования своего 73-го дня рождения, отметив дату в тихом семейном кругу. На праздновании среди прочих присутствовали его жена Татьяна, дети Анна и Артем, а также множественные внуки.

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