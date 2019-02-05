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12:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит гигантский город-базар в Китае

Он стал одной из достопримечательностей страны.

Иу на востоке Китая называют городом-базаром. Здесь действует крупнейший рынок под названием Yiwu International Trade City, который занимает почти всю городскую территорию. Торговля — это главное занятие местных жителей.

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Базар настолько впечатляющий, что стал китайской достопримечательностью. Многие туристы приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть целые кварталы игрушек, шляп, гаджетов или дверных ручек.

Yiwu International Trade City — это главный торговый комплекс города. Он разделен на 5 районов площадью 4 млн квадратных метров, на которых расположились 75 тысяч стендов. Но кроме Yiwu International Trade City в городе действуют и другие оптовые и розничные рынки: рынок одежды, несколько рынков мебели, стройматериалов и другие.

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Город в провинции Чжэцзян стоит в холмистой местности. Земля здесь бедная, так что местным жителям еще в Средневековье пришлось подрабатывать в торговле. К 1600-му году она здесь процветала. На рынках торговали куриными перьями, которые использовались в качестве удобрений.

В свободное от полевых работ время местные жители путешествовали по соседним деревням и продавали домашние поделки, иголки, нитки, конфеты и другую мелочь. Постепенно в городе появились оптовые рынки, а в 1980-х власти облагородили городское пространство, создав первые торговые комплексы.

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Рынки работают круглый год без выходных, за исключением Весеннего фестиваля. Магазинчики открыты с 9 утра до 5 вечера. Ежедневно базар посещают тысячи клиентов, основная масса которых — китайцы, а также русские, африканцы и жители Ближнего Востока. Здесь даже появились целые улицы ресторанов и кафе с ближневосточной кухней.

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