Как выглядит гигантский город-базар в Китае
Он стал одной из достопримечательностей страны.
Он стал одной из достопримечательностей страны.
Иу на востоке Китая называют
Базар настолько впечатляющий, что стал китайской достопримечательностью. Многие туристы приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть целые кварталы игрушек, шляп, гаджетов или дверных ручек.
Yiwu International Trade City — это главный торговый комплекс города. Он разделен на 5 районов площадью 4 млн квадратных метров, на которых расположились 75 тысяч стендов. Но кроме Yiwu International Trade City в городе действуют и другие оптовые и розничные рынки: рынок одежды, несколько рынков мебели, стройматериалов и другие.
Город в провинции Чжэцзян стоит в холмистой местности. Земля здесь бедная, так что местным жителям еще в Средневековье пришлось подрабатывать в торговле. К 1600-му году она здесь процветала. На рынках торговали куриными перьями, которые использовались в качестве удобрений.
В свободное от полевых работ время местные жители путешествовали по соседним деревням и продавали домашние поделки, иголки, нитки, конфеты и другую мелочь. Постепенно в городе появились оптовые рынки, а в 1980-х власти облагородили городское пространство, создав первые торговые комплексы.
Рынки работают круглый год без выходных, за исключением Весеннего фестиваля. Магазинчики открыты с 9 утра до 5 вечера. Ежедневно базар посещают тысячи клиентов, основная масса которых — китайцы, а также русские, африканцы и жители Ближнего Востока. Здесь даже появились целые улицы ресторанов и кафе с ближневосточной кухней.
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