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12:04 (мск), источник: Esquire

Мальчик Джошуа Трамп стал жертвой буллинга из-за фамилии как у президента США. Теперь его приглашают в Белый дом

11-летний мальчик по имени Джошуа Трамп, который подвергся издевательствам в школе из-за своей фамилии, побывает в гостях у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Об этом сообщает The Washington Post.

Источник: The White House

Джошуа Трамп из американского штата Делавэр не является родственником главы США, они просто однофамильцы. Однако этот факт стал причиной буллинга со стороны одноклассников мальчика. Издевательства начались, когда только Дональд Трамп объявил о своем участии в президентской гонке. Негативный образ кандидата в президенты одноклассники перенесли на Джошуа.

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«Они проклинают его. Называют его идиотом, называют его глупым», — рассказывала мама Джошуа, Меган Трамп. После этого родители приняли решение перевести ребенка на домашнее обучение. Мальчик долгое время не выходил из дома — по словам матери, он признавался, что ненавидит самого себя, ненавидит свою фамилию и не хочет так больше жить.

После года домашнего обучения мальчику нужно было идти в среднюю школу. Тогда родители решили записать его в школьных документах под фамилией отца — Берто. Будет ли семья обращаться в государственные органы для официального изменения фамилии, пока неизвестно.

По информации Белого дома, Джошуа увлекается наукой, искусством и историей. Он мечтает связать свою карьеру с животными.

Вместе с Джошуа в гости к президентской чете в этот день также прибудут Грейс Элин, которой в 9 лет диагностировали опухоль мозга, 80-летний Иуда Самет, который пережил Холокост и стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, Эшли Эванс, выздоравливающая от наркотической зависимости, и другие.

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