Мальчик Джошуа Трамп стал жертвой буллинга из-за фамилии как у президента США. Теперь его приглашают в Белый дом

Источник: The White House

Джошуа Трамп из американского штата Делавэр не является родственником главы США, они просто однофамильцы. Однако этот факт стал причиной буллинга со стороны одноклассников мальчика. Издевательства начались, когда только Дональд Трамп объявил о своем участии в президентской гонке. Негативный образ кандидата в президенты одноклассники перенесли на Джошуа.

«Они проклинают его. Называют его идиотом, называют его глупым», — рассказывала мама Джошуа, Меган Трамп. После этого родители приняли решение перевести ребенка на домашнее обучение. Мальчик долгое время не выходил из дома — по словам матери, он признавался, что ненавидит самого себя, ненавидит свою фамилию и не хочет так больше жить.

После года домашнего обучения мальчику нужно было идти в среднюю школу. Тогда родители решили записать его в школьных документах под фамилией отца — Берто. Будет ли семья обращаться в государственные органы для официального изменения фамилии, пока неизвестно.

По информации Белого дома, Джошуа увлекается наукой, искусством и историей. Он мечтает связать свою карьеру с животными.