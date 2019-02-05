Как выглядят 20 лучших снеговиков этой зимы (фото)
Таких вы еще не видели.
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Таких вы еще не видели.
Зима — время лепить снеговиков, даже если вы уже давно не ребенок. Здесь открывается самое настоящее пространство для творчества и фантазии. А результатом становятся снеговики как рекордных размеров, так и выглядящие, словно настоящие произведения искусства. Редакция Mail.ru Новостей сделала подборку из 20 самых необычных, красивых и смешных снеговиков этой зимы.
1. «Снеговиковая» семья
2. Четырехметровый снеговик
3. Кубические снеговики
4. Снежные муми-тролли
5. Снежная курица, кот и пряник
6. Снежная баба
7. Снеговик-бегемот
8. Снежная гусеница
9. Арестованный снеговик
10. Снегочеловек
11. Снеговик-хрюшка
12. Снеговик-мишка
13.
14. Снежный продавец мороженого
15. Снежная овечка
16. Перевернутый снеговик
17. Снегоежик
18. Снегокот
19. Мини-снеговички
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