Как выглядят 20 лучших снеговиков этой зимы (фото)

Зима — время лепить снеговиков, даже если вы уже давно не ребенок. Здесь открывается самое настоящее пространство для творчества и фантазии. А результатом становятся снеговики как рекордных размеров, так и выглядящие, словно настоящие произведения искусства. Редакция Mail.ru Новостей сделала подборку из 20 самых необычных, красивых и смешных снеговиков этой зимы.