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12:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят 20 лучших снеговиков этой зимы (фото)

Таких вы еще не видели.

Зима — время лепить снеговиков, даже если вы уже давно не ребенок. Здесь открывается самое настоящее пространство для творчества и фантазии. А результатом становятся снеговики как рекордных размеров, так и выглядящие, словно настоящие произведения искусства. Редакция Mail.ru Новостей сделала подборку из 20 самых необычных, красивых и смешных снеговиков этой зимы.

1. «Снеговиковая» семья

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2. Четырехметровый снеговик

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3. Кубические снеговики

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4. Снежные муми-тролли

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5. Снежная курица, кот и пряник

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6. Снежная баба

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7. Снеговик-бегемот

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8. Снежная гусеница

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9. Арестованный снеговик

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10. Снегочеловек

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11. Снеговик-хрюшка

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12. Снеговик-мишка

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13. Снеговик-рыболов

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14. Снежный продавец мороженого

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15. Снежная овечка

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16. Перевернутый снеговик

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17. Снегоежик

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18. Снегокот

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19. Мини-снеговички

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20. Снеговик-дворник

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