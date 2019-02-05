Новорожденный китенок попал на видео

Новорожденный горбатый кит попал на видео буквально сразу после появления на свет. Такие уникальные кадры ученым удается получить крайне редко.

Необычную активность в воде возле острова Мауи заметили туристы. Представители туроператора сразу же позвонили директору программы по изучению морских млекопитающих из Гавайского университета. Ларс Бейдер прибыл на место и быстро запустил дрон с видеокамерой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LeeCqGHFYM4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как оказалось, в воде находился китенок с неокрепшими плавниками. С момента его рождения прошло не более 20 минут, считает Бейдер. Малыш плыл рядом с матерью, стараясь держаться ближе к поверхности воды. Мать периодически поддерживала китенка на своей спине.

Горбатые киты вырастают в среднем до 14,5 метров и могут весить до 30 тонн. В Тихом океане они распространены от Чукотского моря до Гавайских островов. Общая численность горбатых китов, по приблизительным оценкам, составляет от 30 до 60 тысяч особей.