Новорожденный китенок попал на видео
Уникальные кадры сняли возле Гавайского архипелага.
Уникальные кадры сняли возле Гавайского архипелага.
Новорожденный горбатый кит попал на видео буквально сразу после появления на свет. Такие уникальные кадры ученым удается получить крайне редко.
Необычную активность в воде возле острова Мауи заметили туристы. Представители туроператора сразу же позвонили директору программы по изучению морских млекопитающих из Гавайского университета. Ларс Бейдер прибыл на место и быстро запустил дрон с видеокамерой.
Как оказалось, в воде находился китенок с неокрепшими плавниками. С момента его рождения прошло не более 20 минут, считает Бейдер. Малыш плыл рядом с матерью, стараясь держаться ближе к поверхности воды. Мать периодически поддерживала китенка на своей спине.
Горбатые киты вырастают в среднем до 14,5 метров и могут весить до 30 тонн. В Тихом океане они распространены от Чукотского моря до Гавайских островов. Общая численность горбатых китов, по приблизительным оценкам, составляет от 30 до 60 тысяч особей.
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