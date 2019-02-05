Лужков рассказал об интересе Трампа к строительству ТК «Охотный ряд» в Москве

Источник: РИА "Новости"

«Трамп был в Москве. У него были контакты с Ресиным (бывший глава стройкомплекса Москвы, ныне депутат Госдумы Владимир Ресин — ИФ) по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса “Охотный ряд” на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса», — сказал Лужков «Интерфаксу» во вторник, добавив, что речь идет о конце 1990-х годов.

«Однако это намерение не получило продолжения», — отметил экс-градоначальник.

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На вопрос, имели ли контакты Трампа с правительством Москвы единичный или многократный характер, Лужков сказал: «Один-два раза, не более того».

На просьбу уточнить, инвестировал ли Трамп в московские объекты, бывший мэр заметил: «Намерения были, обсуждения были — они касались этого самого подземного комплекса, но дальше этого дело не пошло».