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13:25 (мск), источник: Интерфакс

Лужков рассказал об интересе Трампа к строительству ТК «Охотный ряд» в Москве

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил, что нынешний президент США Дональд Трамп в конце 1990-х годов, будучи бизнесменом, вел переговоры с правительством российской столицы об инвестировании в торговый комплекс «Охотный ряд».

Источник: РИА "Новости"

«Трамп был в Москве. У него были контакты с Ресиным (бывший глава стройкомплекса Москвы, ныне депутат Госдумы Владимир Ресин — ИФ) по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса “Охотный ряд” на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса», — сказал Лужков «Интерфаксу» во вторник, добавив, что речь идет о конце 1990-х годов.

«Однако это намерение не получило продолжения», — отметил экс-градоначальник.

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На вопрос, имели ли контакты Трампа с правительством Москвы единичный или многократный характер, Лужков сказал: «Один-два раза, не более того».

На просьбу уточнить, инвестировал ли Трамп в московские объекты, бывший мэр заметил: «Намерения были, обсуждения были — они касались этого самого подземного комплекса, но дальше этого дело не пошло».

Ранее в телеграм-каналах появилась запись телевизионного сюжета, датированного 1995 годом, о переговорах чиновников московского правительства во главе с тогдашним главой стройкомплекса столицы Владимиром Ресиным и группы предпринимателей США, занимающихся недвижимостью. На этих кадрах запечатлен человек, похожий на Дональда Трампа.

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