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14:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые: фауна Чернобыльской зоны поражает разнообразием

Исследователи изучили обитателей берегов Припяти.

Новое исследование, опубликованное в журнале Food Webs, показало, что количество и разнообразие диких животных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС все увеличивается.

Доктор Джеймс Бизли из Университета Джорджии и его коллеги использовали для наблюдения за животными фотоловушки, которые размещали на берегах реки Припяти и близлежащих ирригационных каналов. Поблизости они оставляли рыбу в качестве приманки.

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В ходе 83 тестов камера сняла 10 видов млекопитающих и 5 видов птиц: полевую мышь, желтогорлую мышь, мышь-малютку, соек, сорок, енотовидных собак, американскую норку, выдру, волков, ворона и орлана-белохвоста.

Орлан-белохвост, американская норка и речная выдра попали на камеру ученых в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике впервые.

Впервые масштабные исследования биоразнообразия Чернобыльской зоны начались в 2015 году. С тех пор ученым удалось сфотографировать здесь даже медведя и зубра. А популяция волков в зоне отчуждения увеличилась настолько, что они начали мигрировать в Россию.

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