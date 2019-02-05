В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавра

Источник: CONICET

Как отмечается, скелет головы и шеи травоядного динозавра, который жил около 140 миллионов лет назад, был найден в аргентинской Патагонии. Репродукция находки была выставлена в Научно-культурном центре Буэнос-Айреса. Новый вид динозавров из семейства дикреозавридов получил название Bajadasaurus pronuspinax.

«Мы предполагаем, что эти длинные и острые шипы — очень длинные и тонкие — на спине и шее Bajadasaurus, а также амаргазавров вида cazaui служили для отпугивания хищников», — заявил один из авторов исследования Пабло Галлина.

Сотрудник CONICET Пабло Галлина на фоне реконструкции скелета зауропода — Bajadasaurus pronuspinax | Источник: CONICET

Ученый также отметил, что шипы могли представлять собой открытую костную структуру или же быть покрыты кожей. Кроме того, они могли иметь кератиновую оболочку, подобно рогам многих млекопитающих. «Возможно, в случае удара или нападения других животных они легко ломались», — отметил исследователь.

Эксперты также предполагают, что шипы участвовали в регуляции температуры тела животного и делали его более привлекательным для противоположного пола.