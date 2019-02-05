На видео попал самый бодрый почтальон в мире

Немецкий почтальон Андреас Оберауэр не боится ни дождя, ни ураганного ветра, ни вьюги.

Этот храбрый сотрудник почты обслуживает почтовое отделение на вершине Цугшпитце — самой высокой точки Германии. Нелетная погода — обыденные условия его работы. Оберауэр каждый день поднимается на фуникулере на высоту почти три тысячи метров.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/0175a3ef-3613-4136-9115-3b60aaa61765" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1286174" target="_blank">Высокогорный почтальон: немец доставляет письма на вершину Цугшпитце</a> Во время загрузки произошла ошибка.

На вершине горы находится офис Агентства по окружающей среде Германии, а раньше там располагался отель. В здании бывшего отеля работает исследовательская станция. Рядом находится ресторан для туристов.

С вершины Цугшпитце можно отправить открытку друзьям. Почтальон забирает их из почтовых ящиков и штампует. Затем открытки отправляются в самые разные страны.