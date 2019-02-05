На видео попал самый бодрый почтальон в мире
В любую погоду он обслуживает труднодоступное отделение почты высоко в горах.
В любую погоду он обслуживает труднодоступное отделение почты высоко в горах.
Немецкий почтальон Андреас Оберауэр не боится ни дождя, ни ураганного ветра, ни вьюги.
Этот храбрый сотрудник почты обслуживает почтовое отделение на вершине Цугшпитце — самой высокой точки Германии. Нелетная погода — обыденные условия его работы. Оберауэр каждый день поднимается на фуникулере на высоту почти три тысячи метров.
На вершине горы находится офис Агентства по окружающей среде Германии, а раньше там располагался отель. В здании бывшего отеля работает исследовательская станция. Рядом находится ресторан для туристов.
С вершины Цугшпитце можно отправить открытку друзьям. Почтальон забирает их из почтовых ящиков и штампует. Затем открытки отправляются в самые разные страны.
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