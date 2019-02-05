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15:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

На видео попал самый бодрый почтальон в мире

В любую погоду он обслуживает труднодоступное отделение почты высоко в горах.

Немецкий почтальон Андреас Оберауэр не боится ни дождя, ни ураганного ветра, ни вьюги.

Этот храбрый сотрудник почты обслуживает почтовое отделение на вершине Цугшпитце — самой высокой точки Германии. Нелетная погода — обыденные условия его работы. Оберауэр каждый день поднимается на фуникулере на высоту почти три тысячи метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

На вершине горы находится офис Агентства по окружающей среде Германии, а раньше там располагался отель. В здании бывшего отеля работает исследовательская станция. Рядом находится ресторан для туристов.

С вершины Цугшпитце можно отправить открытку друзьям. Почтальон забирает их из почтовых ящиков и штампует. Затем открытки отправляются в самые разные страны.

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