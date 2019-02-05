В Японии создали виртуальный цветущий сад (видео)
Невероятная иллюзия.
Невероятная иллюзия.
Команда японских дизайнеров с помощью технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности создала виртуальный весенний сад.
Увидеть его могут все посетители выставки дополненной реальности, которая открылась в Токио. Для этого даже не нужны
Посетители экспозиции попадают в несколько залов, в которых проектируются объемные изображения. Здесь можно увидеть цветущие ветви деревьев, капли весеннего дождя или попытаться поймать опадающие лепестки сакуры.
Создатели иллюзии обращаются ко всем органам чувств сразу: в «весеннем саду» можно уловить аромат цветов и услышать легкую музыку. Музыка меняется в зависимости от настроения посетителей: специальные датчики распознают выражения их лиц, пол и возраст.
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