В Японии создали виртуальный цветущий сад (видео)

Команда японских дизайнеров с помощью технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности создала виртуальный весенний сад.

Увидеть его могут все посетители выставки дополненной реальности, которая открылась в Токио. Для этого даже не нужны VR-очки.

Посетители экспозиции попадают в несколько залов, в которых проектируются объемные изображения. Здесь можно увидеть цветущие ветви деревьев, капли весеннего дождя или попытаться поймать опадающие лепестки сакуры.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/613b2e24-7da3-44e3-994b-cae5475b8a93" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1285848" target="_blank">Виртуальные весенние цветы: в Токио открылась выставка дополненной реальности</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Создатели иллюзии обращаются ко всем органам чувств сразу: в «весеннем саду» можно уловить аромат цветов и услышать легкую музыку. Музыка меняется в зависимости от настроения посетителей: специальные датчики распознают выражения их лиц, пол и возраст.