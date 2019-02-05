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15:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Японии создали виртуальный цветущий сад (видео)

Невероятная иллюзия.

Команда японских дизайнеров с помощью технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности создала виртуальный весенний сад.

Увидеть его могут все посетители выставки дополненной реальности, которая открылась в Токио. Для этого даже не нужны VR-очки.

Посетители экспозиции попадают в несколько залов, в которых проектируются объемные изображения. Здесь можно увидеть цветущие ветви деревьев, капли весеннего дождя или попытаться поймать опадающие лепестки сакуры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Создатели иллюзии обращаются ко всем органам чувств сразу: в «весеннем саду» можно уловить аромат цветов и услышать легкую музыку. Музыка меняется в зависимости от настроения посетителей: специальные датчики распознают выражения их лиц, пол и возраст.

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