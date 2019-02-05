Россияне устроили в соцсетях морозный «дубак челлендж» (фото)

Совсем недавно пара из США опубликовала в соцсетях забавное видео того, как выплескивает кипяток на морозе. Результат получился красивым и интересным, а потому другие пользователи решили этот эксперимент повторить. Как оказалось, жители Сибири начали лить кипяток зимой на улице еще в декабре 2018 года, а к февралю это развлечение переросло в новый флэшмоб под названием #дубакчеллендж .