Россияне устроили в соцсетях морозный «дубак челлендж» (фото)
Пока погода позволяет.
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Пока погода позволяет.
Совсем недавно пара из США опубликовала в соцсетях забавное видео того, как выплескивает кипяток на морозе. Результат получился красивым и интересным, а потому другие пользователи решили этот эксперимент повторить. Как оказалось, жители Сибири начали лить кипяток зимой на улице еще в декабре 2018 года, а к февралю это развлечение переросло в новый флэшмоб под названием #дубакчеллендж .
Жители Томска, Новосибирска, Красноярска и других городов, где сейчас стоит морозная погода, публикуют в соцсетях завораживающие фото застывшей в воздухе воды.
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