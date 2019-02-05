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15:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Россияне устроили в соцсетях морозный «дубак челлендж» (фото)

Пока погода позволяет.

Совсем недавно пара из США опубликовала в соцсетях забавное видео того, как выплескивает кипяток на морозе. Результат получился красивым и интересным, а потому другие пользователи решили этот эксперимент повторить. Как оказалось, жители Сибири начали лить кипяток зимой на улице еще в декабре 2018 года, а к февралю это развлечение переросло в новый флэшмоб под названием #дубакчеллендж .

Жители Томска, Новосибирска, Красноярска и других городов, где сейчас стоит морозная погода, публикуют в соцсетях завораживающие фото застывшей в воздухе воды.

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