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16:46 (мск), источник: ТАСС

Источник: наркотических веществ в крови Децла не обнаружили

ИЖЕВСК, 5 февраля. /ТАСС/. Тело рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого), который умер в ночь на 3 февраля в Ижевске, передали родственникам для доставки в Москву, где он будет похоронен.

Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах Удмуртии.

«Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. Как сообщали СМИ, по предварительным данным, музыкант умер из-за остановки сердца.

Предположительно, он будет похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

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