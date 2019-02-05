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16:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Исследование: одинокие мужчины сильнее пахнут

И это им на пользу.

Источник: AP 2019

Ученые из Университета Маккуори в Австралии установили, что у одиноких мужчин тело имеет более интенсивный запах, чем у тех, кто состоит в отношениях.

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В исследовании принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Их просили выполнить физические упражнения. Затем группе женщин из 82 человек предложили оценить «ароматность» потных футболок по 6-балльной шкале. Нашедшие пару мужчины получили в среднем 3 балла из 6, а вот одинокие — 3,5.

На запах мужского тела влияет уровень тестостерона — основного полового гормона мужчин. У одиноких мужчин он выше, объясняют ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Более интенсивный запах идет одиноким мужчинам на пользу, если верить исследованию 2013 года. Оно показало, что мужчины, у которых уровень тестостерона выше, более привлекательны для противоположного пола, но не всегда, а только во время овуляции.

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