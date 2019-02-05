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16:40 (мск), источник: Playboy

Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи

Студентка Университета Северной Каролины в Гринсборо обнаружила в ее шкафу мужчину, одетого в ее одежду, после того, как она неоднократно замечала, что ее вещи пропадали без вести или находились не на своих местах.

Студентка рассказала Fox 8, что она думала, что у нее завелся призрак — она постоянно закрывала дверь, и никогда не было никаких признаков того, что кто-то проник внутрь.

По данным полиции Гринсборо, в субботу днем девушка услышала шум из своего шкафа и открыла дверь, найдя 30-летнего Эндрю Клайда Своффорда.

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«Я просто слышу грохот в шкафу. Это звучало так, будто в моем шкафу енот», — сказала Fox 8 студентка, назвавшаяся Мэдди. «Я, типа: “Кто там? ” И кто-то отвечает: “Я”. Он такой: “О, меня зовут Дрю”. Я открываю дверь, и он там, во всей моей одежде».

Около 3:30 вечера полицейские прибыли в студенческие апартаменты и арестовали Своффорда, не подвергавшегося насилию и угрозам, сообщает BuzzFeed News.

Своффорд был заключен в тюрьму округа Гилфорд вместо облигации на 26 600 долларов. Он подозревается во взломе и проникновении, а также в краже личных вещей, хранении украденных товаров и неявке в суд в связи с предыдущими делами.

В настоящее время девушки планируют переехать, сообщает Fox 8.

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